Başkan Yılmaz, Toroslar’da Tekstilkent projesini hayata geçiriyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde söz verdiği Tekstilkent projesini hayata geçiriyor. Yılmaz, tekstil ve konfeksiyon firmalarının daha düşük maliyetle yatırım yapabileceği projenin altyapı çalışmalarının başladığını bildirdi.

Toroslar Belediyesi’nin Tekstilkent projesi için düğmeye basıldı. Başkan Yılmaz’ın seçim vaatleri arasında yer alan Tekstilkent projesinin çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, tekstil ve konfeksiyon firmalarının daha düşük maliyetle yatırım yapabileceği proje ile istihdam sayısında artış sağlanması ve Mersin ihracatının arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Projenin, fizibilite çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, Toroslar’ın geniş arsalarını istihdam sahalarına çevireceklerinin altını çizdi. Tekstil sektörünün, yatırım maliyeti düşük, emek verilerek yapılan bir sektör olduğunu belirten Yılmaz, “Toroslarımız, arsa zenginliği yönünden Türkiye’deki sayılı ilçelerden bir tanesidir. Bu arsaları yatırımcıya açmak istiyoruz. Yatırıma uygun durumda olan arsalar üzerine kurulacak tekstilciler, mobilyacılar ve sanayi siteleri gibi iş üretim alanlarıyla istihdamı arttırıp, bölgeye nitelikli yatırımcı kazandıracağız. Bu kapsamda kuracağımız ilk projemiz Tekstilkent olacak” dedi.

Tekstilkent’in, kapasite ve işlevsel açıdan da büyük bir yatırım olacağına dikkat çeken Yılmaz, “Ülke olarak en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi işsizlik. İşsizliğe çare bulacak, insanlarımızın hayatlarına dokunacağımız projeler yapmak istedik. Bu nedenle bu projemizi hemen uygulamak amacıyla altyapı çalışmalarımıza başladık. Tekstil sektörünün Toroslar’da ve Mersinimizde gelişmesini, daha çok insanımızın çalışmasını sağlayacağız. Bölge dışından da daha çok yatırımcının bu alana çekilmesine vesile olarak, Toroslar’ı tekstil sektöründe cazibe merkezi yapacağız. Tüm Türkiye ve dünya burada üretim yapıldığını bilecek” ifadelerini kullandı.