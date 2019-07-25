0553 313 94 23

Başkan Yılmaz, Toroslar’da Tekstilkent projesini hayata geçiriyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde söz verdiği Tekstilkent projesini hayata geçiriyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
Başkan Yılmaz, Toroslar’da Tekstilkent projesini hayata geçiriyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde söz verdiği Tekstilkent projesini hayata geçiriyor. Yılmaz, tekstil ve konfeksiyon firmalarının daha düşük maliyetle yatırım yapabileceği projenin altyapı çalışmalarının başladığını bildirdi.


Toroslar Belediyesi’nin Tekstilkent projesi için düğmeye basıldı. Başkan Yılmaz’ın seçim vaatleri arasında yer alan Tekstilkent projesinin çalışmalarına başlandığı belirtildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, tekstil ve konfeksiyon firmalarının daha düşük maliyetle yatırım yapabileceği proje ile istihdam sayısında artış sağlanması ve Mersin ihracatının arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi.


Projenin, fizibilite çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, Toroslar’ın geniş arsalarını istihdam sahalarına çevireceklerinin altını çizdi. Tekstil sektörünün, yatırım maliyeti düşük, emek verilerek yapılan bir sektör olduğunu belirten Yılmaz, “Toroslarımız, arsa zenginliği yönünden Türkiye’deki sayılı ilçelerden bir tanesidir. Bu arsaları yatırımcıya açmak istiyoruz. Yatırıma uygun durumda olan arsalar üzerine kurulacak tekstilciler, mobilyacılar ve sanayi siteleri gibi iş üretim alanlarıyla istihdamı arttırıp, bölgeye nitelikli yatırımcı kazandıracağız. Bu kapsamda kuracağımız ilk projemiz Tekstilkent olacak” dedi.


Tekstilkent’in, kapasite ve işlevsel açıdan da büyük bir yatırım olacağına dikkat çeken Yılmaz, “Ülke olarak en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi işsizlik. İşsizliğe çare bulacak, insanlarımızın hayatlarına dokunacağımız projeler yapmak istedik. Bu nedenle bu projemizi hemen uygulamak amacıyla altyapı çalışmalarımıza başladık. Tekstil sektörünün Toroslar’da ve Mersinimizde gelişmesini, daha çok insanımızın çalışmasını sağlayacağız. Bölge dışından da daha çok yatırımcının bu alana çekilmesine vesile olarak, Toroslar’ı tekstil sektöründe cazibe merkezi yapacağız. Tüm Türkiye ve dünya burada üretim yapıldığını bilecek” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi
    1. Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme..
    2. MESKİ, su kayıplarını azaltacak SCADA..
    3. Dünyaca ünlü turistik turlar yapan big..
    4. Sel bölgesinde ön hasar tespit..
    5. Muğla'da elektrik akımına kapılan..
    6. Milli Savunma Bakanlığından “sıfır..
    7. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı..
    8. Mobil 1 zorlu otomobil yarışlarında..
    9. Manisa Memur-Sen: “Toplu sözleşmede..
    10. Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına..
    11. Peru’da Ubinas Yanardağı’ndaki patlama..
    12. Öğrencilerden Palancıoğlu’na mektuplu..
    13. Balıkesir'de 44 kaçak göçmen yakalandı
    14. Abdullah Avcı antrenmana damga vurdu!
    15. Beşiktaş, Avusturya’da hazırlıklarını..
    16. ’Migren’ ilkokul öğrencilerini de..
    17. Tarsus’ta berber, kuaför ve güzellik..
    18. Mersin’de ’Kadın ve Çocuk Çalıştayı’..
    19. Gürültülü motosikletler trafikten men..
    20. Merkez Bankası faizi 4.25 puan indirdi
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı