Başkan Yılmaz: “Çok odaklı ekonomimizi harekete geçirmemiz gerekiyor”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, son açıklanan ‘En çok yatırım yapılan iller’ raporuna göre Mersin’in, yatırımlarda ilk 10’a giremediğini belirterek, Mersin’in yatırım çekmeye odaklanması gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, “Kentin çok odaklı ekonomisini harekete geçirmek için hepimize büyük görevler düşüyor” dedi.

Başkan Yılmaz, yazılı bir açıklama yaparak, Mersin ve yatırım olanaklarını değerlendirdi. Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Mersin’in, kamu ve özel yatırımlarında gerilerde kaldığını ifade eden Yılmaz, son açıklanan ‘En çok yatırım yapılan iller’ raporuna göre Mersin’in, yatırımlarda ilk 10’a giremediğine dikkat çekti. Yılmaz, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en büyük dış ticaret kenti olmasına karşın; etkin sektörleri, sanayi, lojistik, tarım-gıda ve turizm alanında vites büyütemeyen Mersin’in, kendi yağında kavrulmak yerine yatırım çekmeye odaklanması gerektiğini savundu. Yılmaz, GAP ve Orta Doğu’nun dünyaya açılan kapısı olan kentin, çok odaklı ekonomisini harekete geçirmek için başta Kalkınma Ajansı olmak üzere, tüm yerel yönetimlere ve odalar ile sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Yatırımların, tüm yumurtaların aynı sepete konması gibi belirli bölgelerde yoğunlaşmaması gerektiğini aktaran Başkan Yılmaz, yeni yatırım bölgeleri oluşturulması için fırsat verilmesi çağrısı yaparak, birçok büyük sermayeli şirketin aradığı her şeyin Mersin’de bulunduğunu ifade etti.

“Kamu yatırımları, özel sektör yatırımlarına kaldıraç etkisi sağlar”

“Kent olarak tüm paydaşların üzerinde yoğunlaşması gereken konu, yatırımcının ne isteyeceği olmalıdır” diyen Yılmaz, tanınırlık ve markalaşmanın yatırımcıyı etkileyen başlıca faktörler olduğunu anlattı. Tarım ve gıda üretimini dünyayla buluşturan dış ticaret potansiyelinin Mersin’i ihracatta öne çıkarmasına ve tüm dünyada Mersin’de üretilen ürünlerin yenilip içilmesine rağmen Mersin’in bu alanda da markalaşamamasının sebeplerinin üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Örnekleri çoğaltabiliriz. İhracatın etkin aktörüyüz. Enerji nakil bölgesiyiz, sanayinin merkeziyiz, liman, OSB ve serbest bölgemiz ile ticaretin güçlü bir bileşeniyiz. Bilgi üreten üniversitelerimiz, doğal güzelliklerimiz, turizme ivme katacak değerlerimiz var. Ama yatırımcı bu kente yatırım yapmıyor. Peki nereye yapıyor? Proje bazlı ve teknolojik gelişimi öncelikli kılan illere yapıyor. Bölgemizin ulusal ve uluslararası rekabette üst sıralarda yer alması için küresel trendler ışığında bir vizyon oluşturmamız gerekiyor. Özel sektör yatırımlarına kaldıraç etkisi sağlayacak şekilde kamu altyapılarına da gerekli kaynak ayrıldığı zaman Mersin’in önünde hiçbir engel duramaz” ifadelerini kullandı.