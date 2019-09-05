Başkan Yetişkin’den gençlere Samos ödülü

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar’da liseyi birincilikle bitiren gençleri Yunanistan’ın Samos Adası gezisi ile ödüllendirdi.

Samos gezisi öncesi gençlerle bir araya gelen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Öncelikle lisede gösterdikleri başarıdan dolayı gençleri tekrar tebrik ediyorum. Haziran ayında gençlerimizle akşam yemeğinde bir araya gelmiştik. Kendilerine orada söz vermiştim. Yurtdışı gezileri ufuk açıcı oluyor. Bu nedenle meclisimizle birlikte böyle bir ödülü uygun gördük. Gençlerimizin başarıları değer görmeli” dedi.

2 gece 3 gün Samos Adasını tanıyacak olan gençler, yaşıtlarıyla eğitim programlarına da dahil olacak. Başarılı öğrenciler, ada turuyla komşunun doğal güzelliklerini de keşfedecek.