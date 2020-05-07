  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Yalçın’ın gece mesaisi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gece yarısında inceleme gezisine çıkarak devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:34:27 -
Başkan Yalçın’ın gece mesaisi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gece yarısında inceleme gezisine çıkarak devam eden çalışmaları yerinde gördü.


Başkan yardımcılarıyla önce belediyede toplantı yapan Başkan Yalçın, ardından da yapımı devam eden Yeşil Yol’da incelemelerde bulundu. Umut Caddesi’nden başlayıp Cengiz Aytmatov Parkı Selçuklu Evi’ne kadar uzanan bin 700 metrelik yaya yolundan oluşan Yeşil Yol’da gelinen noktayı yerinde gören Başkan Yalçın, yapılması gereken çalışmalarla ilgili de bazı talimatlar verdi. Başkan Yalçın, incelemeler esnasında da bölge sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Gece yarısına doğru Başkan Yalçın’ı karşılarında gören vatandaşlar, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.


Açık olan dükkanları da ziyaret ederek hal hatır soran Başkan Yalçın, Yeşil Yol’un bölgedeki parkları birbirine bağlayacağını kaydederek, “Kent mobilyası, aydınlatması, ağaçlandırması, süs bitkileri ve çiçeklendirmesi ile çok farklı bir yaya yolu yapıyoruz. Toplam uzunluğu ilk etapta bin 700 metre olacak Yeşil Yol’da insanlarımız keyifle ve huzurla yürüyecekler” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı