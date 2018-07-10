Başkan Toru, cami inşaatını inceledi

ALİ KANTARCI

Meram’da yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Dede Korkut Mahallesi, Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde yapımına devam edilen cami inşaatını incelerken çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Toru, Meram’ın her köşesinde ihtiyaca yönelik yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederken, “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce hizmete açtığımız Şehit Erol Olçok Parkı’nın içerisinde vatandaşlarımızın talebi üzerine cami inşaatına başlamıştık. Cami inşaatımız hızla ilerliyor ve inşallah Kasım ayı itibariyle vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı hedefliyoruz” dedi.