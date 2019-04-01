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Başkan Tekintaş: “Ordulular, yapılan hizmetlerin karşılığını bir kez daha verdi”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin Ordu’da kazandığı zaferi işaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
Başkan Tekintaş: “Ordulular, yapılan hizmetlerin karşılığını bir kez daha verdi”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin Ordu’da kazandığı zaferi işaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası bir açıklama yapan Başkan Engin Tekintaş, Orduluların, kente yapılan hizmetin karşılığını bir kez daha verdiğini anımsattı. AK Parti’nin, Cumhur İttifakı ile birlikte büyük bir başarı elde ettiğini belirten Başkan Tekintaş, açıklamasının bir kısmında şu ifadelere yer verdi:


“20’de 20 sloganı ile çıktığımız bu yolda Cumhur İttifakı’nın adayları Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesini alarak büyük başarı elde etti. Yerel yönetimlerde AK Partimizin Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptığı Cumhur İttifakı iş birliği başarısına uyanmanın mutluluğuyla milletimize sonsuz teşekkür ediyorum. Ordu halkı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize vermiş olduğu önemi, ilimize yapılan hizmetleri, belediyemizin 2014’ten 2019’a ilçe belediyelerimizle yapmış olduğu çalışmaları ve vermiş olduğu desteği bir kez daha takdir etmiş oldu.”

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
  1. doğa

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