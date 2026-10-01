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Teknoloji Başkan Tahmazoğlu TEKNOFEST Güneydoğu'da
Teknoloji

Başkan Tahmazoğlu TEKNOFEST Güneydoğu'da

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Başkan Tahmazoğlu TEKNOFEST Güneydoğu'da

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TEKNOFEST Güneydoğu’nun başlamasıyla birlikte gençlerin teknoloji heyecanına ortak olmak isteyen herkesi festivale davet etti.

Şanlıurfa’da teknoloji ve inovasyon heyecanını buluşturan TEKNOFEST Güneydoğu başladı. Festival kapsamında farklı kategorilerde yarışan gençler, geliştirdikleri projeleri sergilerken, Şahinbey Belediyesi tarafından desteklenen takımlar da organizasyonda yerini aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’ya katılan ve Şahinbey Belediyesi tarafından desteklenen takımları ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte katılımcı takımları ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

“GENÇLERİMİZİN HEYECANINA ORTAK OLALIM”

TEKNOFEST Güneydoğu’nun başlamasıyla birlikte festival alanında teknoloji ve inovasyon rüzgârı esmeye başladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da festival alanında gençlerle bir araya gelerek TEKNOFEST heyecanına ortak oldu.

 

Gençlerin teknolojiye olan ilgisinin ve ortaya koyduğu projelerin festivalin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Bu büyük festivalin mimarı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve şampiyon takımlarımızla birlikte biz de buradayız. Gençlerimizin heyecanına, teknoloji tutkusuna ve bu büyük coşkuya yakından tanıklık etmek için herkesi bekliyoruz” dedi.

TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji yarışmalarından sergilere, bilimsel etkinliklerden çeşitli gösterilere kadar çok sayıda programa ev sahipliği yaparken, gençlerin geliştirdiği projeler de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

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