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Başkan Tahmazoğlu taksicileri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahintepe ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan taksi duraklarını ziyaret ederek taksici şoförleriyle bir araya geldi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:36
Başkan Tahmazoğlu taksicileri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahintepe ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan taksi duraklarını ziyaret ederek taksici şoförleriyle bir araya geldi.


Halkla iç içe olan ve sık sık vatandaş ziyaretlerinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahintepe ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Şahintepe ve Cumhuriyet taksi duraklarını ziyaret ederek taksici esnafıyla sohbet etti.


"Esnafımızın yanındayız"


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, halkla iç içe insan merkezli bir hizmet anlayışı içerisinde olduklarını ifade ederek, “ Taksici kardeşlerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Sorunları yerinde dinleyip çözüm bulmak için çalışıyoruz. Ziyarete gittiğimiz bölgedeki çalışma alanlarımızı kontrol ederken, diğer yandan vatandaşlarımızla sohbet etmek bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.


"Hizmetlerden memnunuz"


Taksi şoförleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Başkanımızın ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Kendisinin çalışmalarından son derece memnunuz. Durağımıza kadar gelip bizleri ziyaret etti. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:36
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