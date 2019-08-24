Başkan Sever, çalışmaları inceledi Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçede devam eden Kuyulu Mescid’in şadırvan çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçede devam eden Kuyulu Mescid’in şadırvan çalışmalarını yerinde inceledi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Sever, “Kuyulu Mescidimizin şadırvan çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz çalışmaların en kısa süre içinde biteceği bilgisini verdi. Halkımıza hizmet için elimizden gelenin en iyisin yapacağız” dedi.

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