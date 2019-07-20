Başkan Seçer, Çin’de yatırımcıları Mersin’e yatırım yapmaya çağırdı

MERSİN (İHA) – Çin’de düzenlenen Uluslararası İpek Yolundaki Kardeş Şehirler Zirvesi’ne katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, uluslararası yatırımcıları Mersin’e yatırım yapmaya çağırdı.

Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği, Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği ve Çin Kamu Diplomasi Birliği’nin ev sahipliğinde Qinghai Eyaleti Dış İlişkiler Ofisi ve Xining Belediyesi Halk Hükümeti tarafından düzenlenen Uluslararası İpek Yolundaki Kardeş Şehirler Zirvesi, Başkan Seçer’in katılımı ile gerçekleşti. Zirvede, “Açık İşbirliği ve Yeşil Kalkınma” ile ilgili konular masaya yatırıldı.

“Yerel yönetimler olarak bizlere önemli görevler düşmektedir”

Kentsel gelişmeyi birlikte tartışmak ve kardeş şehirler arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen zirvede bir konuşma yapan Başkan Seçer, zirvenin, yapılacak işbirlikleri ve yatırım fırsatlarını değerlendirme konusunda bir başlangıç olacağını söyledi. Yerel yönetimlerin ekonomik ağları güçlendirmek adına önemli bir faktör olduğunu belirten Seçer, “Yerel yönetimler olarak bizlere önemli görevler düşmektedir. Ekonomilerimizi teşvik etmek, yeni ağlar kurmak, şehirlerimiz arasında sosyal, kültürel, eğitimsel, ticari ve endüstriyel alanlarda yenilikçi projeler üretmek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız” diye konuştu.

Ülkeler ve kentler arasındaki ilişkilerin sadece kültürel ilişkilerle sınırlı kalmaması gerektiğine de dikkat çeken Seçer, “Kültürel faaliyetler, ilk adım olarak ilişkilerin başlangıcında önemli bir adım olabilir fakat ticari ve sanayi alanında da işbirliğimizi güçlendirmeli ve takip etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Mersin, yatırım potansiyelleriyle yatırımcı çekim merkezidir”

Mersin’in yatırım potansiyeli bakımından oldukça elverişli bir kent olduğunu ve birçok tarihi ve doğal güzelliği barındırmasının yanında, önemli ve iddialı sanayi kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Seçer, zirveye katılan temsilcilere yatırım çağrısında bulundu. Seçer, “Kentimiz Akdeniz’de önemli ticari kapasitesi olan bir limana sahip olmasının yanı sıra oldukça verimli tarım arazileri ve ürünleri ile her türlü taze meyve sebze yetiştirilen bir toprak parçasıdır. Stratejik konumu, ulaşım kolaylığı ve sahip olduğu potansiyel yatırım imkanları ile şehrimiz adeta yatırımcı çekim merkezidir. Karayolu ve demiryolu ulaşım altyapısı devam eden Lojistik Köyü ve Çukurova Uluslararası Havalimanı projesinin sağladığı avantajlarla organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgesi ile birlikte Mersin, Türkiye’nin önemli ve iddiası olan sanayi kentlerinin başında gelmektedir. Bu zirve inanıyorum ki, Çin ve diğer katılımcı ülkelerle Mersin’in yapacağı faydalı ve verimli işbirliğinin başlangıcı olacaktır” dedi.

Zirvede, Başkan Seçer ve Mersin heyeti ikili görüşmeler yapma fırsatı da buldu. Ayrıca Xining ile Mersin arasında kardeş şehir olma konusundaki iyi niyet mektubu da imzalandı.