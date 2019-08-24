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Başkan Say, mahalle sakinlerini dinledi

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde çözümü noktasında mahalle sakinleriyle buluşma toplantılarına ilkiyle start verdi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14
Başkan Say, mahalle sakinlerini dinledi

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde çözümü noktasında mahalle sakinleriyle buluşma toplantılarına ilkiyle start verdi.


Beraberinde Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ve birim müdürleriyle birlikte Erenkent Taziye Evi’ne gelen Başkan Say, Erenkent Mahalle Muhtarı Öznur Bingöl Pazarpaşı ve vatandaşlar tarafından karşılandı. İlk mahalle toplantısını Erenkent Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek başlatan Başkan Say, burada mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Söz alan vatandaşların ulaşım, eğitim, yol, sağlık merkezi, TOKİ sorunları gibi taleplerini alan Başkan Say, sorunlar ve çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulunarak sorunları da tek tek not aldı.



- “TOKİ’lerle ilgili sorunları rapor halinde ilettik”


Daha sonra taleplerle ilgili açıklamalarda Başkan Say, tüm sorunların üstesinden el ele vererek geleceklerini ifade etti. TOKİ’lerdeki parklar başta olmak üzere diğer ilgili şikayetler için TOKİ Başkanlığı ile görüştüklerini, TOKİ’nin de kendilerinden bir rapor talebinde bulunduklarını ifade eden Başkan Say, “TOKİ bununla ilgili bir çalışma yürütmektedir. Bize olumlu bir dönüş olduğunda bizde buralar için gerekli müdahaleyi yapacağız. İnşallah yakın bir süreçte bununla ilgili bir takım düzenlemeler yapılacaktır” dedi.



- “TOKİ’ler için tıp merkezi çalışmamız var”


Sağlık merkezinin olmayışı ile ilgili şikayet üzerine de Başkan Say, “Van Sağlık İl Müdürlüğümüz ile bu konuda diyalog halindeyiz. Yer sorununu çözersek eğer, tüm TOKİ bölgesinin tamamına hitap edebilecek bir tıp merkezi çalışmamız bulunmaktadır. Gecede açık kalacak şekilde, en azında acil müdahalelerin yapıldığı ve gündüzleri de tüm sağlık işleminin yapılacağı çalışmayı Van Sağlık İl Müdürlüğümüz ile yürütüyoruz. İnşallah bunu da hayata geçiririz” ifadelerini kullandı.



- “Hep birlikte sorunları çözeceğiz”


Ulaşım, yol ve altyapı gibi talepler konusunda da sahada olduklarını, karşılaşılan sorunlara müdahale ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Say, “İmkanlarımız ölçüsünde hepsini belki yetişebilmemiz mümkün olmuyor ama sizlerle bu diyaloğumuzu artırıp daha sık görüşeceğiz. Hep beraber sorunların üstesinden geleceğiz inşallah. Bugün burada iletmiş olduğunuz notlarımızı da aldık bunları da imkanlarımız dahilinde çözmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:14
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