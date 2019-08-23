Başkan Say, HUDER üyeleriyle bir araya geldi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Van Şubesi Başkanı Çağatay Akyol ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Edremit Belediyesi tarafından Seyir Tepe Cafe ve Restaurant’da HUDER dernek üyeleriyle bir kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltı öncesi burada bir konuşma yapan ve sözlerine Başkan Akyol ve üyelerine teşekkür ederek başlayan Başkan İsmail Say, Edremit ve güzellikleriyle ilgili bilgiler verdi. Edremit’in daha iyi bir noktaya gelmesi için birlikte hareket etmenin önemine değinen Başkan Say, bu konuda bilgi paylaşımının gerekliliğine vurgu yaptı.

HUDER Van Şubesi Başkanı Çağatay Akyol da, görev süresi boyunca Başkan Say’ın yanında olacaklarını ifade ederek, her zaman desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından kahvaltı sonrası hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile program sona erdi.