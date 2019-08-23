0553 313 94 23

Başkan Say, HUDER üyeleriyle bir araya geldi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Van Şubesi Başkanı Çağatay Akyol ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:53
Başkan Say, HUDER üyeleriyle bir araya geldi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Van Şubesi Başkanı Çağatay Akyol ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.


Edremit Belediyesi tarafından Seyir Tepe Cafe ve Restaurant’da HUDER dernek üyeleriyle bir kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltı öncesi burada bir konuşma yapan ve sözlerine Başkan Akyol ve üyelerine teşekkür ederek başlayan Başkan İsmail Say, Edremit ve güzellikleriyle ilgili bilgiler verdi. Edremit’in daha iyi bir noktaya gelmesi için birlikte hareket etmenin önemine değinen Başkan Say, bu konuda bilgi paylaşımının gerekliliğine vurgu yaptı.


HUDER Van Şubesi Başkanı Çağatay Akyol da, görev süresi boyunca Başkan Say’ın yanında olacaklarını ifade ederek, her zaman desteğe hazır olduklarını vurguladı.


Yapılan konuşmaların ardından kahvaltı sonrası hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile program sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:53
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğitim - Bir- Sen’den toplu sözleşme açıklaması
    1. Eğitim - Bir- Sen’den toplu sözleşme..
    2. Osmanlıspor, Başkent derbisi öncesi..
    3. Kaymakam Özderin’e veda yemeği
    4. İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi..
    5. Parklar Gece kartallarıyla denetlendi
    6. Leyla Atakan doğum gününde unutulmadı
    7. Çeşme’de spor festivali heyecanı
    8. Vali yardımcıları Bayburt’a veda ediyor
    9. Katil İsrail AA kameramanını alıkoydu!
    10. TOKİ evlerinin teslim süresi kaç ay..
    11. Başakşehirli gençler belediye için..
    12. Siirt’te toprağa gömülü halde el..
    13. THK, kameraları görünce şov uçuşu..
    14. Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan..
    15. Yunanistan Türk azınlığa yönelik..
    16. Baykal, Meclis'te gazetecilerle sohbet..
    17. Kılıçdaroğlu Bandırma’da halka hitap..
    18. "Hz. Süleyman’ın kızıyım" diyen..
    19. Muğla'da 10 kaçak göçmen yakalandı
    20. HDP heyeti, İzmir Büyükşehir Belediye..
    21. Motosiklet ’U’ dönüşü yapan otomobile..
    22. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü..
    23. Başkan Say, HUDER üyeleriyle bir araya..
    24. Beyazgül’den Şanlıurfa gençliğine davet
    25. STK'lerden Macron'a "Sisi'yi kınayın"..
    26. Haliliye Belediyespor’dan transfer..
    27. Sultan Alparslan'ın diyarı 948. yılı..
    28. Kaymakam ve vali yardımcısına veda..
    29. Kayakta Alp Disiplini Milli Takımı'na..
    30. Trabzon basını Van Trabzonsporlular..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar