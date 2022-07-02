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Yerel Başkan Savran sanayi esnafını ziyaret etti
Yerel

Başkan Savran sanayi esnafını ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Lale Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 13:05:00 -
Başkan Savran sanayi esnafını ziyaret etti

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ziyaretlerini Nevşehir Lale Sanayi Sitesi’nde sürdürdü. Beraberinde Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ile birlikte sanayi sitesindeki işyerlerini ziyaret ederek esnaflara "hayırlı işler" temennisinde bulunan Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Nevşehir Belediyesi tarafından sürdürülen ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında esnaflara bilgiler vererek sorularını cevaplandıran ve istişarelerde bulunan Savran, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi halkımızı ilgilendiren her kararı, bir araya gelerek, ortak akıl, anlayış ve uzlaşmayla alıyoruz.” dedi.

Sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı esnaflara teşekkür eden Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak bu şehirde yaşayan insanların daha mutlu ve huzurlu bir kentte yaşaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin birçok noktasında şu anda altyapı ve üstyapı yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında önümüzdeki haftalarda birçok yeni yatırımı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız tüm işlerde vatandaşlarımızın görüşlerini, önerilerini önemsiyor ve ortak bir akılla hareket etmeye gayret gösteriyoruz.” dedi.

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