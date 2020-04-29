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Aktüel

Başkan Sarıkurt, muhtarları korona virüs çalışmaları ile ilgili bilgilendirdi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmede bulunmak amacıyla kentte görev yapan mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

2020-04-29 10:35:55 -
Başkan Sarıkurt, muhtarları korona virüs çalışmaları ile ilgili bilgilendirdi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmede bulunmak amacıyla kentte görev yapan mahalle muhtarlarını ziyaret etti.


Dünyada ve yurt genelinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemler dahilinde Çorlu Belediyesi de gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor. Korona virüs bulaşıcı hastalığının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amaçlı tedbirler alan Çorlu Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin kentte alınan önlemler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak için mahalle muhtarlarını ziyaret etti.



“Büyük mahallelerden başladık”


Korona virüs tedbirleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı mahalle muhtarlarını ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Korona virüs salgını ile yurt genelinde mücadele ediyoruz. Panik yapmadan gerekli önlemleri alarak mücadelemize devam ediyoruz. Belediye ekiplerimiz aralıksız mahallelerimizi, sokaklarımızı, kentimizdeki hizmet binalarını ilaçlamaya devam ediyor. Tüm muhtarlarımızı ziyaret edeceğiz, öncelikle büyük mahallelerimizden başladık. İlerleyen günlerde muhtarlarımızı ziyaret etmeye ve vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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