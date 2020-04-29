  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Sarıkurt çalışmaları yerinde inceledi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye ekiplerince ilçenin çeşitli mahallerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

2020-04-29 10:35:19 -
Başkan Sarıkurt çalışmaları yerinde inceledi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye ekiplerince ilçenin çeşitli mahallerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt beraberinde başkan yardımcıları Özcan Tunçcan ve Güner Çetin ile birlikte Reşadiye Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.


Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürüten Çorlu Belediyesi bu çalışmaların dışında rutin belediyecilik faaliyetlerini sürdürüyor. Başkan Sarıkurt da hem bu çalışmaları inceledi hem de mahalle esnafı ile görüşerek talep ve şikayetlerini dinledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı