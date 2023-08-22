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Kobi Başkan Sarıkaya; MOBİBOYA Toplantısı’na Katıldı
Kobi

Başkan Sarıkaya; MOBİBOYA Toplantısı’na Katıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 15:07:00 -
Başkan Sarıkaya; MOBİBOYA Toplantısı’na Katıldı

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; MOBİBOYA’nın 6’ıncı ve son Yönlendirme Komitesi Toplantısı’na katıldı.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; MOBİBOYA’nın 6’ıncı ve son Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nda bu tesisin Kayseri’ye kazandırılmasında destekleri olan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere tüm birimlere teşekkür etti.

Başkan Sarıkaya, MOBİBOYA’nın beklenilenin üzerinde bir gelişme yakalayacağını ve hızlı bir büyüme göstereceğini belirtti. Avrupa Birliği desteğiyle ve 7,2 milyon Euro yatırımla kurulan MOBİBOYA-Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi’nin 6’ıncı ve son Yönlendirme Komitesi Toplantısı Erciyes KSS Kooperatifi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya’nın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Odası, Ticaret Odası, ORAN Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kayseri Mobilyacılar Odası, Erciyes KSS Kooperatifi ve Norm Danışmanlık temsilcileri katıldı. Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; Kayseri’nin üretim kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini ve MOBİBOYA ile MOBİTEK’in bu düşünceden yola çıkılarak kurulduğunu söyledi.

Sıfır atık politikasıyla çalışan mobilya ve metal boyama üssü MOBİBOYA’nın Türkiye’nin en büyük su bazlı boyama tesisi olduğunu vurgulayan Başkan Sarıkaya; “Bu yatırımın sektöre en faydalı şekilde işletilmesi için gayret gösteriyoruz. Su bazlı boyanın çok geniş bir müşteri kitlesi var. Beklentilerin üzerinde bir gelişme ve hızlı bir büyüme göstereceğine inanıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere bu tesisin Kayseri’ye kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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