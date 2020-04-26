Başkan Sandıkçı: “İhtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi insanların yanında olmaya, onlarla birlikte gülmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, yaptığı açıklamada paylaşmanın, yardımlaşmanın bu mübarek aylarda başka bir anlam kazandığını ifade ederek, “Hiçbir insanımız zorda kalmasın ve mağdur olmasın diye Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olmaya, onlarla birlikte gülmeye devam edeceğiz” dedi.

Salgından dolayı iftar sofralarında ve teravih namazlarında buluşamadıkları için hüzünlü olduklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, “İnşallah devletimizin uyarı ve tavsiyelerine uyarak ve belirtilen zamanlarda ve belirtilen yaş grupları arasında evlerimizde kalarak, sosyal mesafeye uyarak, en yakın zamanda birlik beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacağız. Gelecek Ramazan aylarında yine birlikte iftar sofralarında, teravih namazlarında buluşarak birbirimize sarılacağız. Ülkemizin geleceği, hepimizin sağlığı için biraz daha sabır göstererek güzel günlere, nice Ramazanlara ve nice bayramlara hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.

“Salgına karşı önlemlerimiz devam ediyor”

Salgınla mücadelelerinin devam ettiğinin altını çizen Sandıkçı, şunları söyledi:

“Öncesinde olduğu gibi Ramazan ayında da salgın hastalığın yayılmasını önlemek için sokaklarımızda, caddelerimizde, kurumlarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Marketlerde, pazarlarda, fırınlarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu illet hastalıktan kurtulana kadar da aynı titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Güzel günlerin çok yakında olduğu inancıyla tüm insanlarımızın Ramazan aylarını tebrik ediyor, günahlarımızdan arınmış bir şekilde bayrama ulaşmak ümidiyle sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyor, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.”