Başkan Şahin’den CHP İlçe Başkanı Er’e övgü dolu sözler

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, CHP Osmaneli İlçe Başkanı İsmail Er’i ziyaret ederek Osmaneli hedefleri için birlik ve beraberlik içinde çalışmaları gerektiğini söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler CHP Osmaneli İlçe Başkanı İsmail Er’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Başkan Şahin, Osmaneli hedefleri için birlik ve beraberlik içinde çalışmaları ilçelerine bolluk ve bereket getireceğini belirterek, "Bu günlerde çok daha ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimize, CHP Osmaneli İlçe Başkanı İsmail Er, CHP Yönetim Kurulu ve belediye meclisi üyeleri Osmaneli için birlikte yaptığımız projelere destek veriyor. Bir önceki dönemde de yine aynı birlik havası belediye meclisimize hâkim olmuş ve Osmaneli Belediye Meclisi kararlarının çoğunu oy birliği ile vermişti. Sonuçta 2014-2019 döneminde Osmaneli tarihinin en büyük yatırımlarını Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle ilçemizde gerçekleştirmiştik. Sonuçta bir gün, belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri, il genel meclis üyelikleri, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yöneticileri bulundukları görevlerden ayrılacak. Geriye kalan hizmetler olacak ve bu hizmetleri ve bu hizmetleri gerçekleştirenleri halk konuşacak. 2014-2019 döneminde görev yapanlar tarihe geçecek hizmetlerle halkın gönlünde yerlerini aldılar. İnşallah 2019-2023 döneminde görevde olanlarda bu şansı bulurlar" dedi.

"CHP ilçe başkanımız Osmaneli’nde taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazandı"

Şahin, açıklamasında, CHP’nin ilçe başkanından övgü dolu sözlerden bahsederek, "Göreve geleli kısa bir süre olmasına rağmen davranışları ile demeçleri ile ve yöneticiliği ile Osmaneli’nde taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanan CHP Osmaneli İlçe Başkanı Kardeşim İsmail Er’i bugün iş yerinde ziyaret ettik. Kendisine ve meclis üyelerine ve de teşkilatına teşekkür ettik. Hep birlikte oluşturduğumuz Osmaneli milliyetçiliği için tüm siyasi partiler birlik ve beraberlik içinde hareket etmelidir. Osmaneli halkı hizmetin en kalitesine alıştı. Bu dönemde de inşallah Osmaneli olarak yükselişimizi, büyümemizi sürdüreceğiz. Osmaneli Belediyesi çevremizde örnek alınan belediyecilik yapmaktadır. Osmanelililer olarak gurur duyalım ve tadını çıkaralım" dedi.