Başkan Şahin: Liderimizin mücadelesi bizlere ilham oluyor

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat doğum günü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

İl Başkanı Şahin mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletine adanmış ömrü, güçlü liderliği ve kararlı duruşuyla sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada mazlumların sesi olduğunu vurguladı. Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkeyi her alanda daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam ettiğini belirten Şahin, ortaya koyduğu mücadele azminin kendileri için en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

Başkan Şahin, kadim şehir Afyonkarahisar’da da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, gençlikten sosyal hizmetlere kadar birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirildiğini kaydetti. Afyonkarahisar teşkilatları olarak milletin emanetine sahip çıkarak büyük kalkınma hamlesine var güçleriyle destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Mesajının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür temennisinde bulunan İl Başkanı Şahin, ülkeye kazandırılan eser ve hizmetler için şükranlarını sundu. Şahin ayrıca, liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirme yolunda Afyonkarahisar’dan yükselen güçlü destekle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.