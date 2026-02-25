İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler
Küresel teknoloji baronlarının kirli veri çarkı deşifre oldu. "Gölge Profil" adı verilen yöntemle; sosyal medya hesabı olmayan vatandaşlar dahi Google, Meta ve TikTok gibi devler tarafından gizlice takip ediliyor. Görünmez "takip pikselleri" ile hastane kayıtlarından özel yazışmalara kadar her veriyi saniyeler içinde sunucularına aktaran bu şirketler, insan mahremiyetini hiçe sayarak milyarlarca dolarlık haksız getiri sağlıyor.