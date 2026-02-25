İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler

Kişilerin takip ettiği ve ilgilendiği konulara göre sosyal medya sitelerinde reklamlar alması dijital dönemin en büyük fenomenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sosyal medya platformları ise kişilerin bilgilerini sadece kendi platformları içindeki hareketlerinden değil platform dışı hareketlerinden de edinerek, sosyal medya hesabı olmayan insanları da büyük oranda takip ediyor. Aralarında Google, Meta ve TikTok gibi mecraların da bulunduğu pek çok sosyal medya platformu, takip pikseli denilen ve farklı web sitelerine ve e-postalara yerleştirilen şeffaf ve çıplak gözle görülmeyen grafik dosyaları sayesinde milyonlarca kullanıcının bilgilerini edinerek büyük getiri sağlıyor. IP adreslerinden tıklanan ürünlere ve hatta sağlık sitelerindeki hassas tanılara kadar her şeyi saniyeler içinde dev şirketlerin sunucularına aktaran bu sistem sayesinde, reklamlar kişilere özel hazırlanıp etki gücü artırılıyor.