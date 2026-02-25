  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aranan hükümlü yakayı ele verdi: Şeytani oyun ayağına dolandı Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama Şehirde tüketim tonları aştı Üç vardiya yetişemiyorlar Türk mutfağının geleneksel lezzeti! İşte bamyanın bilinmeyen faydaları İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler Ufuk Özkan böyle isyan etti: 'Onları hayatımdan sildim' Çok büyük bir beyaz petrol rezervine ulaşıldı! Her yerden fışkırıyor, ülke ihya olacak
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler

Küresel teknoloji baronlarının kirli veri çarkı deşifre oldu. "Gölge Profil" adı verilen yöntemle; sosyal medya hesabı olmayan vatandaşlar dahi Google, Meta ve TikTok gibi devler tarafından gizlice takip ediliyor. Görünmez "takip pikselleri" ile hastane kayıtlarından özel yazışmalara kadar her veriyi saniyeler içinde sunucularına aktaran bu şirketler, insan mahremiyetini hiçe sayarak milyarlarca dolarlık haksız getiri sağlıyor.

#1
Foto - İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler

Küresel teknoloji devlerinin dijital dünyayı bir "gözetleme kulesine" çeviren ve mahremiyetin sınırlarını zorlayan "gölge profil" tuzağı ile birçok kişi fişlendiği ortaya çıktı. Dijital sömürgeciliğin en karanlık silahı olan "takip pikselleri", internet kullanıcılarının en mahrem alanlarına kadar sızdı. Kendilerini "teknoloji devi" olarak pazarlayan Google ve Meta gibi kuruluşların, web sitelerine yerleştirdikleri şeffaf grafik dosyalarıyla milyonlarca insanı gizlice izlediler.

#2
Foto - İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler

Teknoloji devlerinin geliştirdiği takip pikselleri, internet kullanıcılarının mahremiyetini tehdit ediyor. Dijital gözetimin en karanlık yönlerinden biri olarak kabul edilen "gölge profil" ile kişi, bir platformun kullanıcısı olmasa bile hakkında veri toplanıp saklanabiliyor. Bu yöntemin hastane verilerine kadar uzandığı belirtiliyor. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte kullanıcıların verilerini toplama ve bu kapsamda geliştirilen hedeflenmiş reklamcılık alanında son yıllarda büyük gelişmeler yaşanıyor.

#3
Foto - İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler

Kişilerin takip ettiği ve ilgilendiği konulara göre sosyal medya sitelerinde reklamlar alması dijital dönemin en büyük fenomenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sosyal medya platformları ise kişilerin bilgilerini sadece kendi platformları içindeki hareketlerinden değil platform dışı hareketlerinden de edinerek, sosyal medya hesabı olmayan insanları da büyük oranda takip ediyor. Aralarında Google, Meta ve TikTok gibi mecraların da bulunduğu pek çok sosyal medya platformu, takip pikseli denilen ve farklı web sitelerine ve e-postalara yerleştirilen şeffaf ve çıplak gözle görülmeyen grafik dosyaları sayesinde milyonlarca kullanıcının bilgilerini edinerek büyük getiri sağlıyor. IP adreslerinden tıklanan ürünlere ve hatta sağlık sitelerindeki hassas tanılara kadar her şeyi saniyeler içinde dev şirketlerin sunucularına aktaran bu sistem sayesinde, reklamlar kişilere özel hazırlanıp etki gücü artırılıyor.

#4
Foto - İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler

“GÖLGE PROFİL” İLE SOSYAL MEDYA HESABI OLMAYANLAR DA TAKİP EDİLİYOR Dijital gözetimin en karanlık yönlerinden biri olarak kabul edilen "gölge profil" ile kişi, bir platformun kullanıcısı olmasa bile hakkında veri toplanıp saklanabiliyor. Bu profiller, kullanıcının doğrudan onayı olmadan, sosyal çevresinin sağladığı veriler ve web genelindeki hareketleri aracılığıyla inşa ediliyor. Bu takip, bireyin platformda bir hesabı olmasa bile IP adresi ve tarayıcı parmak izi üzerinden tutarlı bir kimlik oluşturulmasına imkan tanıyor. Böylece kişi bir gün platforma üye olmaya karar verdiğinde, şirket onun hakkında yıllardır biriktirdiği verileri anında profilinin arkasına yerleştirebiliyor.

#5
Foto - İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler

İNTERNETİN HER YERİNDE GOOGLE’IN “GÖZÜ” VAR DuckDuckGo'nun "Tracker Radar" verilerine göre, Google (Alphabet) internet sitelerinde en fazla takipçisi olan şirket olarak ön plana çıkıyor. Şirket, gezilen her 10 siteden yaklaşık 7'sinde kullanıcıların verilerini belli bir oranda görebiliyor. Yani internetin neredeyse her köşesinde Google'ın bir "gözü" bulunuyor. Microsoft yüzde 30 ve Facebook yüzde 19,70 ile listede ön plana çıkan şirketler olarak dikkati çekiyor. TikTok'un sahibi olan ByteDance şirketi ise yaklaşık yüzde 5 ile listede Amerikan şirketlerinin epey gerisinde yer alıyor.

#6
Foto - İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler

ABD’DE HASTANELERİN YÜZDE 66’SI KULLANIYOR ABD merkezli akademik dergi PNAS Nexus'ta yayımlanan bir makalede ABD sağlık sistemi üzerine yapılan büyük ölçekli bir çalışma, hastanelerin yüzde 66'sının takip pikselleri kullandığını ortaya koydu. Bu pikseller, hastanın hangi kliniğe tıkladığını veya hangi hastalığa dair bilgi aradığını doğrudan büyük teknoloji şirketlerine iletiyor. Raporda yer alan bilgilere göre, bu kapsamda ABD'de çok büyük bir mahremiyet krizi yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kar amacı gütmeyen sağlık sistemlerinden biri olan Advocate Aurora Health (AAH), hastalarının web sitesi ve mobil uygulamalarla nasıl etkileşim kurduğunu anlamak, hizmetlerini iyileştirmek için sitelerine Meta Pixel ve Google Analytics gibi takip pikselleri yerleştirdi. Ancak bu pikseller, sadece tıklama verilerini değil, hastaların kişisel sağlık bilgilerini de farkında olmadan Meta (Facebook) ve Google gibi üçüncü taraf devlere gönderdi. Yaklaşık 3 milyon kişinin etkilendiği olay, şikayetler üzerine mahkemeye taşındı.

#7
Foto - İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler

TAKİP PİKSELLERİ BELİRLİ ŞARTLAR DAHİLİNDE YASAL Takip pikseli teknolojisinin kullanımı kendi başına yasadışı olmamakla birlikte bu pikseller aracılığıyla gerçekleştirilen veri toplama ve işleme faaliyetleri, Türkiye'de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği'nde Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi yasal düzenlemelere sıkı bir şekilde bağlı durumda bulunuyor. Piksellerin yasal olarak kullanılabilmesi için kullanıcıların mahremiyet haklarının korunmasına ve belirli hukuki şartların yerine getirilmesine bağlı oluyor. Reklam, pazarlama, kullanıcı davranış analizi veya profil oluşturma amacıyla kullanılan ve "zorunlu olmayan" tüm takip pikselleri için kullanıcının aktif ve özgür iradesiyle verilmiş açık rızası gerekiyor. Ayrıca, şirketlerin pikselleri kullanmadan önce kullanıcıları şeffaf bir şekilde bilgilendirme zorunluluğu bulunuyor. Buna göre, pikselin hangi amaçla kullanıldığı, toplanan verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı ve kullanıcının verilerine dair hakları da açıkça belirtilmiş olması gerekiyor.

#8
Foto - İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler

ABD’DE META VE GOOGLE’A DAVA AÇILDI ABD’de de takip piksellerinin kullanımı tamamen yasak olmamasına rağmen hassas verilerin rızasız paylaşımı ciddi yasal yaptırımlara tabi tutuluyor. Ülkede özellikle sağlık alanında, piksellerin Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta ve Google'a karşı 50’den fazla toplu dava açıldı. FTC (Federal Ticaret Komisyonu) de piksellerin gizli çalışmasını "aldatıcı uygulama" olarak nitelendirip şirketlere milyonlarca dolar ceza kesti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Gündem

Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elden para istedikleri bir kadın aile hekiminin talebi reddetmesi üzerine kadın doktorun sağlık hizmeti vermesini ..
Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu
Sosyal Medya

Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu

Batı Yaka'da yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir işgalci yerleşimcinin yol kenarında dikili duran Filistin bayrağına yön..
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.
Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.

Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu.
Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...
Gündem

Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının sahadan topladığı mesajların en büyüğünün ‘geçim sıkıntısı’ ile ‘düşük emekli maaşları’ olması ve bu dur..
Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var
Gündem

Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kazada adeta faciayla son buldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 ..
Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı
Gündem

Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı

İspanyol yazılım mühendisi Sammy Azdoufal, yeni aldığı robot süpürgesini PlayStation 5 koluyla kontrol etmek isterken dünya genelinde binler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23