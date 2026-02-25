56 yıldır ateşin başında! Demiri ekmeğe dönüştürüyor
Adıyaman Demirciler Pazarı’nda 56 senedir örsün başından ayrılmayan Mustafa Uyan, işe yaramayan demirleri balta, kazma ve orak gibi tarım aletlerine dönüştürüyor. 70 yaşındaki usta, ekmeğini halen kızgın demiri döverek sağlıyor.
Adıyaman’da yarım asrı aşan bir zanaat geleneği sürüyor. Demirciler Pazarı içerisinde yaklaşık 56 yıldır sıcak demir döverek tarım aletlerine çeviren 70 yaşındaki Mustafa Uyan, mesleğini severek yapıyor.
1970 yıllarında amcasının yanında çırak olarak başladığı meslekte daha sonra ustalaştığını dile getiren Mustafa Uyan, işe yaramayan demirleri şekillendirerek tarım aleti haline getirdiğini söyledi.
Çoğunlukla köylü vatandaşların tarım aleti yaptırmak için geldiğini belirten Uyan, elinden geldiğince mesleği yürütmeye çalıştığını vurguladı. Balta, kazma, orak, kürek gibi tarım aletlerini daha fazla üretip ve tamir ettiklerini dile getiren Mustafa Uyan, mesleğine aşık olduğunu belirtti.
Ekonomi
