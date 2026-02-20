  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "kıta ötesi" planı İsrail’i panikletti! "Kıyamet" itirafında bulunup "Bize açıkça meydan okuyor" dediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kıta ötesi” planı İsrail’i panikletti! “Kıyamet” itirafında bulunup “Bize açıkça meydan okuyor” dediler

Türkiye’nin Etiyopya ve Somali ile imzaladığı stratejik enerji ve savunma anlaşmaları, İsrail’de "bölgesel nüfuzumuz ve güvenliğimiz tehdit altında" endişesine yol açtı. İsrailli uzmanlar, Ankara’nın Afrika Boynuzu’ndaki sistematik yayılımını İsrail’e karşı açık bir meydan okuma ve ideolojik bir kuşatma olarak tanımlıyor. Türkiye’nin bölgedeki askeri ve siyasi varlığının, Orta Doğu dengelerini kökten değiştirerek İsrail’in deniz güvenliğini zorlayacağı vurgulanıyor.

Türkiye’nin Afrika’da atmış olduğu hamleleri İsrail hükümeti tehlikeli bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kıta ötesi yatırımlarının İsrail’in geleceği için riskler barındırdığını ve İsrail’in de bölgede hamle yapması gerektiği birçok analist tarafından belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Etiyopya’nın başkenti Adis Ababa’ya ziyaret gerçekleştirmiş, Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu İtefa arasında "Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

İsrail i24News’e konuşan Dr. Sinan Ciddi Türkiye’nin Afrika Boynuzu’nda artan askeri ve siyasi nüfuzunu eleştirerek Türkiye’nin Etiyopya ve Somali gibi ülkelerle kurduğu ilişkiler, bölgedeki Müslüman nüfus üzerinde uzun vadeli bir ideolojik etki kurma çabasında olduğunu vurguladı. Ciddi Türkiye’nin bölgede atmış olduğu hamlenin ise Türkiye’nin kıtadaki faaliyetlerini sistematik bir yayılmacı politika ve bölgesel dengeleri değiştirme girişimi olarak tanımladı.

Ciddi, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin sadece İsrail’in nüfuzuna değil aynı zamanda doğrudan güvenliğine bir meydan okuma olarak değerlendirdiğini belirterek, "Türkiye'nin Afrika Boynuzu genelindeki hegemonik genişleme hedeflerinin sınırlarını gerçekten gösteriyor... İsrail'in bölgesel nüfuzuna kesinlikle meydan okuyor ama aynı zamanda güvenliğini ve emniyetini de zorluyor." dedi. Türkiye’nin Afrika’da Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu Etiyopya, Somali gibi ülkeleri kendi yakınına çekerek İsrail’e karşı hamle yapmak istediğini belirten Ciddi, "Ankara'nın yapmaya çalıştığı şey, temelde kendisini oraya yerleştirmek ve bu rejimleri uzun vadede, büyük Müslüman çoğunluğa sahip Afrika popülasyonları arasında anti-semitik duyguları tırmandırabilecekleri bir şekilde hazırlamaktır." dedi.

