Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kıta ötesi” planı İsrail’i panikletti! “Kıyamet” itirafında bulunup “Bize açıkça meydan okuyor” dediler
Türkiye’nin Etiyopya ve Somali ile imzaladığı stratejik enerji ve savunma anlaşmaları, İsrail’de "bölgesel nüfuzumuz ve güvenliğimiz tehdit altında" endişesine yol açtı. İsrailli uzmanlar, Ankara’nın Afrika Boynuzu’ndaki sistematik yayılımını İsrail’e karşı açık bir meydan okuma ve ideolojik bir kuşatma olarak tanımlıyor. Türkiye’nin bölgedeki askeri ve siyasi varlığının, Orta Doğu dengelerini kökten değiştirerek İsrail’in deniz güvenliğini zorlayacağı vurgulanıyor.