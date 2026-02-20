Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kıta ötesi” planı İsrail’i panikletti! “Kıyamet” itirafında bulunup “Bize açıkça meydan okuyor” dediler

Ciddi, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin sadece İsrail’in nüfuzuna değil aynı zamanda doğrudan güvenliğine bir meydan okuma olarak değerlendirdiğini belirterek, "Türkiye'nin Afrika Boynuzu genelindeki hegemonik genişleme hedeflerinin sınırlarını gerçekten gösteriyor... İsrail'in bölgesel nüfuzuna kesinlikle meydan okuyor ama aynı zamanda güvenliğini ve emniyetini de zorluyor." dedi. Türkiye’nin Afrika’da Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu Etiyopya, Somali gibi ülkeleri kendi yakınına çekerek İsrail’e karşı hamle yapmak istediğini belirten Ciddi, "Ankara'nın yapmaya çalıştığı şey, temelde kendisini oraya yerleştirmek ve bu rejimleri uzun vadede, büyük Müslüman çoğunluğa sahip Afrika popülasyonları arasında anti-semitik duyguları tırmandırabilecekleri bir şekilde hazırlamaktır." dedi.