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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

10 Temmuz 2018 Salı 22:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Azerbaycan ve KKTC'yi ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum.

Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir.

Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz.

Kıbrıs bizim milli davamızdır. Adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir. Biz Türkiye olarak her türlü çabayı gösterdik.

TÜRKİYE BUNA ASLA İZİN VERMEYECEKTİR

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının azınlık haline gelmesine asla izin vermeyecektir.

Türkiye Kıbrıs'ta bir çözümsüzlüğün olmasına asla göz yummayacaktır.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 22:24
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