Başkan Rasim Daşhan: Devletimiz sağlık alanında yatırımlarına aralıksız devam ediyor Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yapım çalışmaları devam eden ’’Entegre Sağlık Kompleksi’’ inşaatında AK Parti İlçe Başkanı Murat çakır ve Belediye Başkanı Rasim Daşhan incelemelerde bulundu.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde yapım çalışmaları devam eden ’’Entegre Sağlık Kompleksi’’ inşaatında AK Parti İlçe Başkanı Murat çakır ve Belediye Başkanı Rasim Daşhan incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane Entegre Sağlık Kompleksinin içerisinde 4 hekimlik aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri yer alacak. Bin 128 metrekare kapalı alana sahip tesisin tamamlanması ile ilçemiz sağlık kuruluşlarının toplu bir şekilde daha etkin ve hızlı bir sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Devletimiz sağlık alanında Şehir, ilçe ayrımı yapmadan yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Böylesine önemli bir sağlık yatırımının Şaphane’ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’diye konuştu.

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