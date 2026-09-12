Başkan Özlü söz verdi Düzce Belediyesi’nden Akçakoca’ya yol desteği

Yıllardır vatandaşların çözüm beklediği Akçakoca Üniversite Yolu sorunu, Düzce Belediyesi’nin katkısı ve Başkan Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde oluşturulan kurumlar arası iş birliğiyle çözüme kavuşturuluyor.

Yolun tamamlanması amacıyla Düzce Belediyesi, Akçakoca Belediyesi, Düzce İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri iş birliğiyle hazırlanan program kapsamında çalışmalara başlandı.

Akçakoca Belediye Başkanı Alev Ünal, üniversite yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek süreç hakkında yaptığı açıklamada "Yolu devraldığımızda sadece kanalizasyon ve içme suyu hatları tamamlanmıştı.

Üstüne asfalt serip bu yolu tamamlayabileceğimizi düşünüyorduk. Ama işin detaylarına başladığımızda şunu gördük; yağmur suyu hatları tamamlanmamış ve yapılması gereken dere ıslah çalışmasına henüz başlanmamıştı. Sorunu tespit eder etmez çözüm mekanizmalarını ortaya koymak istedik. Bu anlamda birçok kurumun işbirliğiyle üniversite yolu çalışmalarımı programladık" ifadelerine yer verdi.

Ünal, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Belediyesi ekibinin önemli bir destek verdiğini belirterek, "Düzce Belediyesi, Düzce İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri işbirliğiyle çalışmalarımız bu hafta itibariyle yoğun bir şekilde başladı. Planladığımız süreç 2 ay içerisinde yağmur kanalı hatlarının tamamlanması.

23 Eylül itibariyle Devlet Su İşleri dere ıslahı çalışmaları için ihale sürecini başlatacak. Bu çalışmaları eş zamanlı olarak ortalama 2-2,5 ay içerisinde bitirmiş olacağız. Altyapı tamamlandıktan sonra da üstyapı çalışmalarına başlayacağız. 2026 sonuna kadar yine Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü’nün destekleriyle asfalt çalışmalarını tamamlamış olacağız. Üniversite yolunu Akçakoca’mıza yakışır modern bir yol haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Mehmet Emin Tangüner ise Üniversite Yolu’nun yaklaşık 2 bin 400 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olduğunu belirtti.

Tangüner, çalışmanın imece usulüyle gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Görev dağılımı gerçekleşti. Düzce Belediyesi altyapı malzemesinin tedarikini ve asfaltta kullanılacak bitümü sağlayacak. İl Özel İdaresi agrega malzemesini temin edecek ve asfalt serim işlemlerini gerçekleştirecek.

Devlet Su İşleri 150 metrelik bir duvar çalışması gerçekleştirecek. Akçakoca Belediyesi de yağmur hattını yapacak ve 18 uygulamalarından kalan eksik yerleri tamamlayacak. Akabinde de yol çalışmaları başlayacak. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün öncülüğünde, imece usulüyle yıllardır kangren haline gelen üniversite yolu sorunu çözüme kavuşacak" dedi.

4 kurumun işbirliğiyle yürütülen çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması ve Akçakoca Üniversite yolunun asfaltlanması hedefleniyor.