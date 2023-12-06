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Yerel Başkan Özer, “Kış sezonu başladı”
Yerel

Başkan Özer, “Kış sezonu başladı”

Yeniakit Publisher
2023-12-06 13:26:00 -
Başkan Özer, "Kış sezonu başladı"

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, kış sezonunun başlaması ile Kars ve Sarıkamış’ta hareketlilik yaşandığını belirtti.

Özer, gerek kayak turizmi gerekse Doğu Turistik Ekspresi’nin seferlerinin yaklaşması ile Bölge turizmcileri umutlu olduğunu kaydetti.

Başkan Halit Özer, “ 2023/2024 kış turizm sezonunda bölgemizde bulunan tüm turizm işletmelerinin ve de çalışanlarının hazır olduğunu göre biliyoruz. 12 Aralık tren seferlerinin de başlaması ile bölge de yaşanacak hareketliliği şimdiden görmek mümkün” dedi.

Özer, “Dolu dolu bir sezon geçirmenin umuduyla, gelecek olan konuklara tarih, kültür, lezzet, sanat gibi bir çok güzellikler sunulacaktır. 2023 ve 2024 Kış turizm sezonu Kars’ımıza ilçelerimize, esnaflarımıza, turizm işletmelerimize, ve de gelecek olan konuklarımıza şimdi den hayırlı uğurlu olsun. Hedefimiz olan Kars’a yılda 1 milyon turist sayımıza şükürler olsun ki yaklaşmaktayız” diye konuştu.

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