Başkan Oral, personeliyle bayramlaştı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Oral, personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, belediye merkez bina ve fen işlerinde çalışan personelle bayramlaştı. Belediye birimlerini tek tek gezen Başkan Oral, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde personelinin ramazan bayramını kutladı. Korona salgını sebebiyle sıkıntılı bir süreçten geçilmesine rağmen, birlik ve beraberlik içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Oral, “Bayramlar bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kırgınlıkların ve dargınlıkların bittiği günlerdir. Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Altınova’da başarıyı yakaladık. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin ailesiyle huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi.