Başkan Öküzcüoğlu vatandaşlarla sosyal medyada buluştu

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın ile vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi.

Korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu vatandaşları ihmal etmedi. Evinde kurduğu sistem ile sosyal medya üzerinden vatandaşlara ulaşan Başkan Öküzcüoğlu, vatandaşlarla sohbet etti sorunlarını dinledi. Başkan Öküzcüoğlu, "Yaklaşık 40 gündür 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaklaşık üç haftadır 20 yaş altı vatandaşlarımız evlerinde kalarak, korona virüs salgınının yayılmamasına büyük katkı sağladılar. Vatandaşlarımızı bu sabırlı davranışlarından dolayı kutluyorum. Onlar büyük bir öz veri ile sabırla evlerinde kalıyorlar. Biz de belediye olarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlarımızla sohbet edip, onların ortamlarının kısa süreli de olsa değişmelerini istedik. Onlarla hem sohbet ettik hem de ihtiyaçları olup olmadıklarını öğrenerek, çözümler ürettik. Amacımız kısa süreli de olsa, onlarla değişik bir ortamda sohbet edebilmek" dedi.