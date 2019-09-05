0553 313 94 23

Başkan Murat Aydın, fotoğraf sözünü tuttu

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın geliri Beykozlu Ordu Mesudiyeliler Derneği’ne bağışlanmak üzere verdiği fotoğraf sergisi sözünü tuttu.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:41
Başkan Murat Aydın, fotoğraf sözünü tuttu

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın geliri Beykozlu Ordu Mesudiyeliler Derneği’ne bağışlanmak üzere verdiği fotoğraf sergisi sözünü tuttu. Kardeş Şehir temasları kapsamında Mesudiye’ye giden Başkan Aydın, ilçenin eşsiz güzelliklerini fotoğraflayarak serginin ilk adımını attı.


31 Mart 2019 seçim çalışmaları sırasında Beykozlu Ordu Mesudiyeliler Derneği’nin düzenlediği geceye katılan Başkan Murat Aydın, en yüksek fiyatı veren İYİ Parti Başkan Adayı Murat Miniç’e karşı açık artırmaya devam etmemişti. Aydın, devam etmeme gerekçesini “Ben Murat kardeşimi aşamam, adaşım o benim. Ben iyi bir fotoğrafçıyım ve aynı zamanda Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın başkanıyım. Belediye başkanı olalım ya da olmayalım, ben Mesudiye’ye geleyim, orada birkaç gün fotoğraf çekeyim. Sonra o fotoğrafları Beykoz’da sergileyelim ve satalım. Onun da gelirini derneğimize bağışlayalım” sözleriyle açıklamış ve söz vermişti.


Seçimden sonra bu sözünü unutmayan Murat Aydın, Kurban Bayramında Mesudiye’yi ziyaret etti ve başta Topçam, Çukuralan, Dayılı ve civar köylerde olmak üzere insan ve doğa fotoğrafları çekti, tatilini burada geçiren Beykozlu vatandaşlarla bir araya gelip onları dinledi.


Başkan Murat Aydın, Beykozlu Ordu Mesudiyeliler Derneği’ne ve ilçenin tanıtılmasına katkıda bulunacak sergiyi çok yakında açarak fotoğrafların satışından elde edilen geliri derneğe bağışlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:41
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    M3 para arzı arttı
    1. M3 para arzı arttı
    2. Merkez Bankası rezervleri
    3. Isparta’da otomobil park halindeki..
    4. Filenin Sultanları’nın Avrupa..
    5. Bebeğin kulağına ezan nasıl okunur?
    6. Mustafa Akıncı ile BM temsilcisi..
    7. Adana Emniyeti’nde 16 personel terfi..
    8. Krakow’da odun ve kömür yakmak..
    9. Ahlat’ta kırsal kalkınma..
    10. Drone teknoloji merkezi kuruluyor!
    11. Ardahan’da 2019-2020 eğitim-öğretim..
    12. "Örümcek Adam" lakaplı başpehlivan..
    13. Beyin ölümü gerçekleşen hasta 4 kişiye..
    14. Tevfik Kış son yolculuğuna uğurlandı
    15. Filipinler’de havaalanında 6 günlük..
    16. Belediye meclis toplantıları canlı..
    17. TOKİ, Çukurambar ihalesini erteledi
    18. ING Eşit Gelecek Fonu oluşturuldu
    19. Ankara’da bin 419 okula “Beyaz Bayrak”..
    20. Milyonlarca kişi bunu bekliyordu!..
    21. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    22. CITS’in Genel Müdürü Ertan Göral oldu
    23. Alaşehir’de 5 ton üzüm suyu dağıtıldı
    24. Yeni Zelanda'da kızamık salgını korkusu
    25. Kalehisar’da arkeolojik araştırmalar..
    26. Ardahan’da kaz yetiştiriciliği eylem..
    27. Rusya açıkladı: Türkiye ile görüşmeler..
    28. Tekirdağ’da 40 sandık arı kovanı yandı
    29. Başkan Esen, oruç açma lokmasına..
    30. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'