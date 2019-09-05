Başkan Koloğlu okulları gezdi
2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.05 Eylül 2019 Perşembe 16:58
2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.
Başkan Mustafa Koloğlu, İlçede bulunun okullarımıza ziyaret gerçekleştirip 2019 – 2020 eğitim, öğretim yılı öncesi ihtiyaçları hakkında müdürlerden bilgiler aldı. Koloğlu, Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını bildirdi.
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