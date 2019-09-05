Başkan Koloğlu okulları gezdi 2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.

2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.

Başkan Mustafa Koloğlu, İlçede bulunun okullarımıza ziyaret gerçekleştirip 2019 – 2020 eğitim, öğretim yılı öncesi ihtiyaçları hakkında müdürlerden bilgiler aldı. Koloğlu, Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.