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Başkan Koloğlu okulları gezdi

2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:58
Başkan Koloğlu okulları gezdi

2020 eğitim öğretim yılı öncesi okulları gezdi Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını söyledi.


Başkan Mustafa Koloğlu, İlçede bulunun okullarımıza ziyaret gerçekleştirip 2019 – 2020 eğitim, öğretim yılı öncesi ihtiyaçları hakkında müdürlerden bilgiler aldı. Koloğlu, Cumayeri Belediyesi olarak eğitim camiasına gerekli desteklerin yapılacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:58
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