Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, II’nci etap çalışmaları devam eden Ormanya Projesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Kocaman, Ormanya’da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde yapılan çalışmalarla Ormanya’nın ikinci etabı kısa sürede tamamlanacak. Belediye Başkanı Kocaman, “Ormanya ile daha fazla turist ilçemize gelecektir” dedi.

2 milyon kişi ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin Kartepe Uzuntarla’da hayata geçirdiği Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’yı 6 ayda 2 milyon kişi ziyaret etti. İlk etap çalışmalarının tamamlandığı ve yoğun ilgiyle karşılanan Ormanya Projesi’nin ikinci etap çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Doğal yaşam parkı

2 bin dönümden oluşan Ormanya Projesi içerisinde 66 türde 718 hayvanı barındırıyor. Ormanya içerisinde çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, bisiklet ve yürüyüş parkurları, mesire alanı, karavan ve çadır kamp alanı gibi ana bölümlerden oluşuyor. Çocuklar içinde her şeyin düşünüldüğü projede, çocuklar doğa kâşifleri, keçi sağma ve hayvan besleme gibi birçok etkinlikten yararlanabiliyor.

Ormanya ile kartepe bir başka güzel

Ormanya Projesi’nin II’nci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kocaman, “Tüm güzelliği ile ünü ülkemiz sınırlarını aşan, Avrupa’nın en büyük tabiat parkı Ormanya Projsi’nin ikinci etap yatırımlarımızı Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Yapılan çalışmaların tamamlanması ile Kartepemize daha fazla turist gelecektir. Ormanya ile Kartepe bir başka güzel” ifadelerini kullandı.