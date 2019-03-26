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Başkan Kocaispir: "Kendimi Yüreğir’e vakfediyorum"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, kendisini Yüreğir’e 5 yıllığına vakfedeceğini söyledi.

26 Mart 2019 Salı 15:14
Başkan Kocaispir: "Kendimi Yüreğir’e vakfediyorum"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, kendisini Yüreğir’e 5 yıllığına vakfedeceğini söyledi.


Kocaispir, belediye başkanlığına gönül verenlerin kesinlikle ailesi ile görüşerek kendini hizmete adaması gerektiğini belirterek, “Yüreğir bizim her şeyimizdir. Yüreğir’de yaşayanlar her şeyin en güzeline layıktır. Ben Yüreğir Belediye Başkanlığı’na talip olduğumda eşimle görüşerek kendimi vakfettim. Eşim Raziye Hanım da sağ olsun destek oluyor. Ben 5 yıl eşimden helallik aldım. Yüreğir’in hizmete ihtiyacı var. Her kesime herkese eşit hizmet için söz verdim" dedi.


Yüreğier’in çehresini değiştirecek birçok proje hazırladıklarını belirten Kocaispir, "Bu projeler hayata geçtiğinde Yüreğirimizdeki her yer çok kıymetlenecek. Yatırımcılar buraya gelmek için adeta can atacaklar. Bu projelerimizin hayata geçmesi içinde biz kendimizi Yüreğirimize vakfediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:14
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