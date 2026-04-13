Gündem Hürmüz'de abluka çanları: Petrol fiyatları 100 dolar sınırını aştı
Gündem

Hürmüz'de abluka çanları: Petrol fiyatları 100 dolar sınırını aştı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hürmüz'de abluka çanları: Petrol fiyatları 100 dolar sınırını aştı

ABD ve İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'na taşınması, küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı. ABD Donanması’nın, İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmaya hazırlanmasıyla birlikte petrol fiyatları Pazartesi günü (13 Nisan 2026) sert bir yükseliş kaydederek varil başına 100 dolar psikolojik sınırının üzerine çıktı.

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve ABD'nin abluka kararı, cuma günkü düşüş grafiğini tamamen tersine çevirdi.

  • Brent Petrol: Cuma gününü kayıpla kapattıktan sonra, yeni haftada 6,71 dolar (yüzde 7,05) değer kazanarak 101,91 dolara tırmandı.
  • WTI (Batı Teksas): Önceki seansta yaşanan gerilemenin ardından 7,59 dolar (yüzde 7,86) artışla 104,16 dolara yükseldi.

Kritik tarih: 13 Nisan Pazartesi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla (TSİ) yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Basra ve Umman Körfezi'ndeki tüm İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan gemilere, ülke ayrımı gözetmeksizin müdahale edileceği belirtildi. Ancak boğazı sadece transit geçiş (İran dışı limanlar arası) için kullanan gemilerin seyrüsefer özgürlüğüne dokunulmayacağı not düşüldü.

Siyasi arenadan açıklamalar

Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği liderlerden ve uzmanlardan gelen değerlendirmeler ise şöyle:

  • Donald Trump: ABD Başkanı, petrol ve benzin fiyatlarının Kasım ayındaki ara seçimlere kadar yüksek seyredebileceğini kabul ederken, Hürmüz ablukasının "anlaşma şartlarına uymayan" İran'a karşı kaçınılmaz bir adım olduğunu savundu.
  • İran Devrim Muhafızları: İran cephesi ise ablukayı "ateşkes ihlali" olarak tanımladı ve bölgeye yaklaşacak herhangi bir askeri gemiye sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.
  • Saul Kavonic (MST Marquee): Enerji uzmanı Kavonic, piyasanın "ateşkes öncesi savaş koşullarına" geri döndüğünü, İran bağlantılı günlük 2 milyon varillik petrol akışının kesilmesinin arz daralmasını derinleştireceğini belirtti.

Milyonlarca varillik petrol akışının geçtiği bu kritik su yolundaki gerginliğin, önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor.

