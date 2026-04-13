Milyonların gözü kulağı Temmuz zammında: İşte emekli ve memur maaşları için konuşulan üç senaryo

Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek istatistikleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10,04’lük bir artışı garantiledi. Memur ve memur emeklileri için ise süreç toplu sözleşme şartlarına göre ilerliyor. Bu grup, ilk yarıdaki yüzde 11’lik artışın üzerine enflasyon farkını alacak ve buna Temmuz ayı için belirlenen yüzde 7’lik ilave zam eklenecek.

Masadaki üç kritik senaryo

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki fiyat hareketleri, nihai zam oranını belirleyecek. Uzmanların üzerinde durduğu ihtimaller ise şöyle:

Birinci senaryo: Gelecek üç ayda enflasyon aylık yüzde 1 seviyesinde kalırsa, altı aylık toplam oran yüzde 13,37 olacak. Bu durumda işçi ve esnaf emeklisi yüzde 13,37, memur kesimi ise yüzde 9,2 zam alacak.

İkinci senaryo: Aylık artışların yüzde 1,5 düzeyinde seyretmesi halinde altı aylık veri yüzde 15,06'ya ulaşacak. Bu tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,06, memura ise yüzde 10,91 oranında artış yansıyacak.

Üçüncü senaryo: Enflasyonun Nisan ve Mayıs'ta yüzde 2, Haziran'da yüzde 1 olması durumunda altı aylık toplam yüzde 15,63'ü bulacak. Bu en yüksek ihtimalde emekli zammı yüzde 15,63, memur zammı ise yüzde 11,46 olacak.

Kesin sonuçlar 3 Temmuz'da belli olacak

Maaşlara yapılacak net dokunuş, 3 Temmuz 2026 tarihinde Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla resmiyet kazanacak. O tarihe kadar her ay açıklanan yeni veriler, milyonların maaş bordrosuna girecek rakamı adım adım belirleyecek.