Sürücülere müjde geldi: Artık ödemeden satabileceksiniz!

Ancak araç alım sürecinde zaman aşımı kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. ÖTV'siz araç alan bir kişi, aracını 5 yıl sonra herhangi bir ceza ödemeden satabilse de, yeni bir ÖTV’siz araç alabilmek için ilk alım tarihinden itibaren tam 10 yıl beklemek zorunda kalacak. Bu kural, sistemin suistimal edilmesini önlemeyi ve ihtiyacı olanların uzun vadeli araç sahibi olmasını hedefliyor.