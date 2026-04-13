ABD'li üst düzey ismin açıklaması şok etti! 'Doların Saltanatı 5 Yıl İçinde Bitebilir'
ABD'li üst düzey ismin açıklaması şok etti! 'Doların Saltanatı 5 Yıl İçinde Bitebilir'

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
ABD'li üst düzey ismin açıklaması şok etti! 'Doların Saltanatı 5 Yıl İçinde Bitebilir'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, küresel ekonomiye ilişkin açıklamalarında Amerikan dolarının uluslararası hakimiyetinin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirtti. Rubio, ülkelerin kendi para birimleriyle ticarete yönelmesinin ABD’nin ekonomik gücünü zayıflatabileceğine dikkat çekti.

Marco Rubio, açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri, ile arasında yapılan yeni ticaret anlaşması oldu. Söz konusu anlaşmaya göre iki ülke, ticaretlerini artık dolar yerine kendi ulusal para birimleri üzerinden gerçekleştirecek. Bu gelişme, küresel ticarette doların rolünün sorgulanmasına neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Bu tür anlaşmaların artması halinde dünya ekonomisinde Amerika’dan bağımsız “ikincil bir ekonomik sistem” oluşabileceğini belirtti. Rubio’ya göre, bu sürecin hız kazanması durumunda önümüzdeki 5 yıl içinde ABD’nin yaptırım gücü de ciddi şekilde zayıflayabilir.

 

“Eğer ülkeler dolar yerine kendi para birimleriyle ticaret yapmaya başlarsa, yaptırımların etkisi büyük ölçüde ortadan kalkar” diyen Rubio, Washington’un küresel finans sistemindeki en önemli kozlarından birini kaybedebileceğini vurguladı.

Uzmanlar ise son yıllarda özellikle , Çin ve bazı gelişmekte olan ülkelerin “dedolarizasyon” politikalarına hız verdiğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda ülkeler, ticarette dolar bağımlılığını azaltmak ve alternatif ödeme sistemleri geliştirmek için çeşitli adımlar atıyor.

Küresel ekonomide dengelerin değişebileceğine işaret eden bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde doların uluslararası rezerv para statüsünün ne ölçüde korunabileceği sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

Yorumlar

Yakup

Doların ve sahiplerinin saltanatı beş yıla da kalmadan bitecektir.

Misafir

Doları korumanın tek çözümü 3. Dünya Savaşı çıkarmaktır. Bu savaştan abd sağ çıkarmı?, orası muamma. Abd küresel saltanatını sürdürmesi için dolardan vaz geçip yeni sömürü sistemi için kripto para gibi bir enstrüman bulmalı. Sonuç yinede pek mümkün görünmüyor. Malum bu uyduruk kişisel menfaat savaşında maymunun gözünü açmasına vesile oldu.
