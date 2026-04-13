Emniyet şeridinde neden hız yapılmaz adlı çalışma! İstanbul'da hız tutkunu maganda dehşet saçtı CHP'de kooperatif sahteciliği! Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yolsuzluk ve zimmetten tutuklanarak cezaevine gönderildi! İstanbul'da polis noktasına yönelik terör saldırısında yeni gelişme! Gözaltı sayısı artıyor Amerika'daki kariyerini noktaladı! Dr. Mehmet Özen neden Türkiye'ye döndüğünü açıkladı Destici'den Elazığ'da İsrail ve ABD'ye sert yaylım ateşi: "Cumhurbaşkanına hakaret Türk milletine hakarettir!" CHP'li başkanlar boşuna 3'er 4'er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu Putin ve Pezeşkiyan'dan Orta Doğu zirvesi! Kremlin'den kritik görüşme açıklaması Bolu'daki kurban vurgununda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı! Tanju "hatırlamıyorum" dedi Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD Donanması gemilere müdahale edecek CHP Ankara İl Başkanı hakkında tutuklama talebi!
Gündem Bahçeli’den dünyaya kritik teklif: “Dünya Barış Konseyi” kurulsun
Bahçeli’den dünyaya kritik teklif: “Dünya Barış Konseyi” kurulsun

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, küresel siyasetin içinde bulunduğu gergin atmosferi değerlendirerek, 3. Dünya Savaşı riskine karşı somut bir öneride bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e çağrı yapan Bahçeli, büyük güçlerin katılımıyla bir “Dünya Barış Konseyi” kurulması gerektiğini belirtti.

MHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve TV100 ekranlarında Ahmet Yeşiltepe’nin programında gündeme gelen açıklamada Bahçeli, İslamabad’da İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik görüşmelerin tıkanmasına dikkat çekti. Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının küresel huzuru tehdit ettiğini belirten MHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

“Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir.”

Barış için beşli mekanizma önerisi

Artan gerilimi düşürmek adına yeni bir uluslararası mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, önerdiği barış konseyinin temel bileşenlerini de sıraladı. Bahçeli'nin planına göre Dünya Barış Konseyi şu aktörlerden oluşmalı:

  • ABD
  • Rusya
  • Çin
  • Avrupa Birliği (AB)
  • Türkiye

Ev sahipliğine Türkiye aday

Bahçeli, küresel barışı tesis edecek bu kritik girişimin merkezi olarak Türkiye’yi işaret etti. Türkiye’nin bu barış sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden MHP lideri, diplomatik adımların zaman kaybetmeden hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu çağrı, özellikle Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu’da tırmanan krizin küresel bir çatışmaya dönüşmemesi adına atılmış önemli bir diplomatik çıkış olarak değerlendiriliyor.

