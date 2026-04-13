Bahçeli’den dünyaya kritik teklif: “Dünya Barış Konseyi” kurulsun

MHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve TV100 ekranlarında Ahmet Yeşiltepe’nin programında gündeme gelen açıklamada Bahçeli, İslamabad’da İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik görüşmelerin tıkanmasına dikkat çekti. Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının küresel huzuru tehdit ettiğini belirten MHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

“Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir.”

Barış için beşli mekanizma önerisi

Artan gerilimi düşürmek adına yeni bir uluslararası mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, önerdiği barış konseyinin temel bileşenlerini de sıraladı. Bahçeli'nin planına göre Dünya Barış Konseyi şu aktörlerden oluşmalı:

ABD

Rusya

Çin

Avrupa Birliği (AB)

Türkiye

Ev sahipliğine Türkiye aday

Bahçeli, küresel barışı tesis edecek bu kritik girişimin merkezi olarak Türkiye’yi işaret etti. Türkiye’nin bu barış sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden MHP lideri, diplomatik adımların zaman kaybetmeden hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu çağrı, özellikle Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu’da tırmanan krizin küresel bir çatışmaya dönüşmemesi adına atılmış önemli bir diplomatik çıkış olarak değerlendiriliyor.