  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya liderleri Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek Büyük buluşma Bakan Uraloğlu Başkentray'ın yolcu sayısını açıkladı! 140,3 milyona ulaştı Bakan Kurum: 'Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir' Özgür umudunu ırkçı Ümit’e bağladı! ‘Seçimde ittifak yapacak mısınız’ sorusunu böyle cevapladılar Küresel haydutun uçağına İrlanda’da baltalı baskın: Kanadını kırıp gövdesini yardılar Çin’den Tayvan adımı! 10 maddelik politika paketi açıkladı MOSSAD'ın Türkiye'deki İsmi FETÖ'dür! Cihat Yaycı'dan bomba açıklamalar Abdullah Güler'den önemli açıklamalar: Somali'deki petrolü paylaşacağız Katilin suç ortağından Mescid-i Aksa'ya baskın Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'
Tahran'dan Washington'a güven şartı! Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye net mesaj: "Tek çıkış yolu İran halkının güvenidir!"
Gündem

Tahran'dan Washington'a güven şartı! Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye net mesaj: "Tek çıkış yolu İran halkının güvenidir!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Tahran'dan Washington'a güven şartı! Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye net mesaj: "Tek çıkış yolu İran halkının güvenidir!"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bölgedeki gerilim ve ABD ile yürütülen diplomatik süreçlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Washington yönetiminin bölgedeki çıkmazdan kurtulmak için samimiyetini kanıtlaması gerektiğini vurgulayan Galibaf, kalıcı bir çözüm için halkın iradesine işaret etti.

Meclis kürsüsünden seslenen Galibaf, ABD’nin İran’a yönelik izlediği politikaların ve uyguladığı yaptırımların bir sonuç vermediğini savundu. Beyaz Saray’ın bölgede kendisi için güvenli bir çıkış yolu ve istikrar aradığını belirten Galibaf, "Bunun tek yolu, geçmişteki hatalardan ders çıkarıp İran halkının güvenini yeniden kazanmaktır" diyerek müzakere zeminindeki ön şartı hatırlattı.

Güven krizi masanın en büyük engeli

Galibaf’ın açıklamaları, son dönemde artan diplomatik temasların gölgesinde büyük önem taşıyor. İranlı yetkililer, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesini ve uygulanan ekonomik ambargoları "güven yıkıcı" hamleler olarak nitelendirirken; Meclis Başkanı’nın bu çıkışı, Tahran’ın masadaki tavizsiz duruşunu bir kez daha tescilledi.

 

Gözler Washington'un atacağı adımlarda

İran iç siyasetinin de önemli aktörlerinden biri olan Galibaf, sözlü vaatlerin artık yeterli olmadığını ve somut adımlar beklediklerini ifade etti. Bölgesel dengelerin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu dönemde, Galibaf'ın "tek yol halkın güveni" vurgusu, ABD-İran hattındaki diplomasi trafiğinin rotasını belirleyecek nitelikte değerlendiriliyor.

Yaşam

Kültür - Sanat

Gündem

Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandas

Abd ye güvenilmez tavuk misali bugün söz verir yarın şantaj kalleşlik ne arasan var

asim keskin

icimdeki ses, iranin icindeki casus bu sanki diyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23