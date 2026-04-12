Tahran'dan Washington'a güven şartı! Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye net mesaj: "Tek çıkış yolu İran halkının güvenidir!"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bölgedeki gerilim ve ABD ile yürütülen diplomatik süreçlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Washington yönetiminin bölgedeki çıkmazdan kurtulmak için samimiyetini kanıtlaması gerektiğini vurgulayan Galibaf, kalıcı bir çözüm için halkın iradesine işaret etti.
Meclis kürsüsünden seslenen Galibaf, ABD’nin İran’a yönelik izlediği politikaların ve uyguladığı yaptırımların bir sonuç vermediğini savundu. Beyaz Saray’ın bölgede kendisi için güvenli bir çıkış yolu ve istikrar aradığını belirten Galibaf, "Bunun tek yolu, geçmişteki hatalardan ders çıkarıp İran halkının güvenini yeniden kazanmaktır" diyerek müzakere zeminindeki ön şartı hatırlattı.
Güven krizi masanın en büyük engeli
Galibaf’ın açıklamaları, son dönemde artan diplomatik temasların gölgesinde büyük önem taşıyor. İranlı yetkililer, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesini ve uygulanan ekonomik ambargoları "güven yıkıcı" hamleler olarak nitelendirirken; Meclis Başkanı’nın bu çıkışı, Tahran’ın masadaki tavizsiz duruşunu bir kez daha tescilledi.
Gözler Washington'un atacağı adımlarda
İran iç siyasetinin de önemli aktörlerinden biri olan Galibaf, sözlü vaatlerin artık yeterli olmadığını ve somut adımlar beklediklerini ifade etti. Bölgesel dengelerin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu dönemde, Galibaf'ın "tek yol halkın güveni" vurgusu, ABD-İran hattındaki diplomasi trafiğinin rotasını belirleyecek nitelikte değerlendiriliyor.
