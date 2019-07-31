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Başkan Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Danışma meclisine katıldı

AK Parti Erenler İlçe Teşkilatı’nın 60.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54
Başkan Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Danışma meclisine katıldı

AK Parti Erenler İlçe Teşkilatı’nın 60. Danışma Meclisine Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’da katıldı.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Teşkilatı’nın 60. Danışma Meclisine katılarak devam eden ve hayata geçirilmek istenen çalışmalar hakkına konuştu. İlçe Teşkilat binası toplantı salonunda gerçekleşen Danışma Meclisi İlçe Başkanı Beşir Doğrusever’in konuşmaları ile başlarken mahalle başkanları adına bir temsilcinin, meclis üyeleri adına Recep Eroğlu’nun konuşmaları ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarının konuşmaları ile devam etti. Toplantıda partililere hitap eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ağırlıklı olarak çalışmaların seçimden önce kendilerine iletilen sorunlar olduğunu ifade ederek, çalışmaların hız kazandığını belirtti. Başkan Kılıç, “Gerek seçim öncesi ve sonrasında bize iletilen sorunlar, gerek bizim verdiğimiz sözler üzerine sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an için rutin olarak en sorunlu olan sokaklardan başlayarak kilitli parke çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun haricinde kırsal mahallerimizde de tarla yollarında hummalı bir çalışma var” dedi.


Başkan Kılıç sözlerinin devamında, “Belediye binamızda bulunan fakat aktif olmayan Erenler Aile Koruma Merkezini (ERAKOM) sosyoloğumuz ile aktif hale getirerek halkımızın hizmetine kazandırdık. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz de bir çalışma başlattı, bebekleri doğan ailelerimizi ziyaret ederek hem tebrik ediyoruz, hem de kendilerini ziyaret ederek sorunlarını dinliyoruz. Biz seçim öncesinde bir ifade kullanmıştık, gönül belediyeciliği bizim partimizin seçim sloganı değil misyonudur diye. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim öncesinde verdiğimiz her sözü kısa süre de yerine getireceğiz. Ekip olarak projelerin alt yapı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Hepimizin ortak bir amacı var, Erenlerimiz’i daha yaşanılabilir, gözde bir ilçe haline getirmek. Allah’ın izniyle biz bunu başaracağız, omuzlarımızda yük var, bizi destekleyen hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile de ortak çalışmalarımız sürüyor, sık sık bürokratlarımız ile bir araya gelerek hayata geçirmek istediğimiz çalışmaların alt yapısını hazırlıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden hep birlikte ilçemizde en güzel çalışmalara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.


Kılıç, “Ben buradan ilçe sakinlerimize de gönülden teşekkür ettiğimi de belirmek istiyorum. Sağ olsun bizleri belediyede ya da gittiğimiz mahallelerimizde, programlarda yalnız bırakmıyorlar. Bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi gelene kapımız gelmeyene gönlümüz açık. Kimisi evinden kalkıp geliyor, kimisi işini bırakıyor halimizi hatırımızı sormaya geliyor, kimi vatandaşımızın bir sorunu oluyor onu iletmeye geliyor. Gerçekten her birine ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Müdürlerimiz ile yaptığımız her toplantıda net bir şekilde ifade ediyorum; belediye binamıza gelen her vatandaşımız ile personellerimiz birebir ilgilenecek, konu bizimle ilgili değilse bile gerekli yerlere yönlendirilerek yardım edilecek” şeklinde konuştu.


Başkan Kılıç’ın konuşmalarının ardından danışma meclisi vatandaşlar tarafından partililere iletilen sorun ve taleplerin değerlendirilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54
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