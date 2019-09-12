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Başkan Kavuş: “Meram’ı makamdan değil, sokaktan yönetiyoruz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hizmetlerinde verimliliği ve kaliteyi artırmaları amacıyla Meram muhtarlarına dizüstü bilgisayar dağıttı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:37
Başkan Kavuş: “Meram’ı makamdan değil, sokaktan yönetiyoruz”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hizmetlerinde verimliliği ve kaliteyi artırmaları amacıyla Meram muhtarlarına dizüstü bilgisayar dağıttı.


Meram Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen dağıtım töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni bilgisayarlarla hizmet verimliliğine teknolojik katkı sunulduğunu kaydetti. Başkan Kavuş, “En akılcı ve başarılı yönetim, muhtarlarla birlikte yürütülen çalışma tarzıdır” dedi.



“Meram’ı makamdan değil, sokaktan yönetiyoruz”


‘Muhtarlarımız hizmet yolunda yol arkadaşlarımızdır’ diyerek sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram’ın geleceği için her mahallede sizlerle birlikte çalışıyor, birlikte koşturuyoruz” dedi. Seçimden önce üç söz verdiğini hatırlatan Başkan Kavuş, “Seçimlerden önce, ‘Beni hep çalışırken, çabalarken ve koştururken göreceksiniz’, ‘Belediyenin görevlerini zaten yerine getireceğiz, Meram’ı ilgilendiren ama belediyenin görevi dışındaki meselelerde de yanınızda ve takipçi olacağız’ ve ‘Beni hep aranızda göreceksiniz’ diye üç vaadim vardı. Bugün bu üç sözümü de yerine getiriyor olmanın mutluluğu ile karşınızdayım. Biz Meram’ı makamdan değil, sokaktan yönetiyoruz. Bu anlayışımızın görevimiz boyunca devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.



“Her mahallenin ikinci muhtarı benim”


Haziran ayından bu yana belediye tarafından kullanılan programın Türkçe karşılığının ‘Köprü’ olduğunu anımsatan Başkan Kavuş, programın vatandaşlar ve muhtarlarla belediye arasında gerçek bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti. Muhtarlara dağıtılan dizüstü bilgisayarların bu programın ve hizmet anlayışının bir tamamlayıcısı olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sistem her geçen gün büyüyerek devam edecek. Bugüne kadar güzel sonuçlar veren program daha kapsamlı bir hale gelecek. Muhtarlarımız anında bizlere ulaşabiliyor. Sorunu sadece iletmekle kalmıyor, takibini de yapabiliyor. Ben ve yardımcılarım da her sorunun takipçisiyiz. Sizlerden isteğim programı daha aktif olarak kullanmanız. Bu sayede daha hızlı ve kesin sonuçlar alınacak. Sizin verimli çalışmanız bizim için çok önemli. Başarının anahtarlarından biri de sizlerin ellerinde. Bu sebeple ‘Mahallenin ikinci muhtarı benim’ dedim. Sizlerin sorumlu olduğu bir, benim 69 mahallem var. Sorumluluklarımızı gayret ve özveri ile sırtlanıp, başarıya hep birlikte yürüyeceğiz.”



“Dağıtılan bilgisayarla hizmet kalitesi artıyor, verimliliğe teknolojik katkı sunuluyor”


Daha sonra söz alan Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran ise, “Başkanımızın muhtarlara verdiği desteğin en önemli göstergelerinden biri bu bilgisayarlar olmuştur” ifadesini kullandı.


Partisinin 31 Mart Yerel Seçimlerindeki sloganlarından biri olan ‘Gönül Belediyeciliği’ ifadesine ‘Gönül Muhtarlığını da eklediklerini ifade eden AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, kurduğu sistem ve vatandaşlarla, muhtarlarla diyalogda gösterdiği başarıdan dolayı Başkan Kavuş’u tebrik etti. Belediyede kurulan sistem ile sorunların çözülmesinden gurur duyduklarını belirten Dolular, “Başkanımız 5 ay gibi kısa bir sürede 69 mahallenin büyük çoğunluğunda adım atmadık nokta bırakmadı. İşte ‘Gönül Belediyeciliği’ budur. Ekibiyle birlikte ciddi anlamda hizmet üretti. Bugün dağıtılan dizüstü bilgisayarlarla hizmet kalitesini teknolojik olarak kuvvetlendirmiş oluyoruz. Muhtarlarımızın bu bilgisayarları hayırlı hizmetlerde kullanmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.


Programa, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un yanısıra Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve Meram muhtarları katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:37
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