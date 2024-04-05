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Siyaset Başkan Kartoğlu mazbatasını aldı
Siyaset

Başkan Kartoğlu mazbatasını aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 18:27:00 -
Başkan Kartoğlu mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından yeniden Başakşehir Belediye Başkanlığına seçilen Yasin Kartoğlu mazbatasını aldı. Başkan Kartoğlu, “Demokrasinin ve Başakşehir’in kazandığı güzel bir seçim dönemi geçirdik.” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Yeniden Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Yasin Kartoğlu da mazbatasını, Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı. Başkan Kartoğlu’nun yanı sıra mahalle muhtarları ve meclis üyeleri de mazbatalarına kavuştu.

Demokrasi ve Başakşehir kazandı

Bir seçim dönemini daha geride bıraktıklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Seçim süreci boyunca emek sarf eden herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Demokrasinin ve Başakşehir’in kazandığı güzel bir seçim dönemi geçirdik. Bundan sonraki dönemimizde de Başakşehir’imiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Durmayacağız, üreteceğiz. Başakşehir’imiz için en iyisini yapacağız. Her zaman dediğimiz gibi Başakşehirli her şeyin en iyisini hak ediyor. Başakşehir’imiz ve Başakşehirli için yeni dönem hayırlar getirsin.” şeklinde konuştu.


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