Başkan Kartoğlu enerjisini Başakşehirli gençlerden alıyor

“Başakşehir’i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri kapsamında Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hem projelerinden bahsetti hem de gençlerin dinleyerek sorunlarına yerinde çözüm üretti. Bir gelenek haline gelen söyleşilerin öncesinde öğrencilere 5 soru yönelten Başkan Kartoğlu, sorulara doğru cevap verenlere sürpriz hediyeler verdi.

“Fikirlerinizi dinlemek için buradayız”

Başakşehirli gençlerle buluşmak için her fırsatı değerlendirdiğini belirten Başkan Kartoğlu, “Gençlerle bir araya geldiğimde kendime geliyorum, enerji doluyorum. Sizler için yaptığımız projelerden bahsetmek, daha da önemlisi istek, öneri ve merak ettiklerinizi cevaplandırmak için buradayız. Başakşehir’imizdeki tüm çocuklarımızı, gençlerimizi çok seviyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler için fikir üreterek hayata geçirebilmek bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

“Başakşehirli gençler için hayallerim gerçekleşiyor”

Çocukların sorularını cevaplayan Başkan Kartoğlu, “Hayal ettiğim her şeyi Rabbim yapmayı nasip etti. Gençlerle ilgili hayallerimi her alanda yavaş yavaş hayata geçiyoruz. Bayramdan sonra animasyon akademimiz olacak mesela, bu alanda yetişenler için iş imkânları da çok iyi durumda. Türkiye’de animasyonla ilgili çok büyük açık var. Projelerimizi ‘Başakşehirli’ uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz.” şeklinde konuştu.

“Filistin’e bir daha gitmek isterim”

Filistin’de yaşanan son olaylarla ilgili soruyu bir anısını anlatarak cevaplayan Başkan Kartoğlu, “Kudüs çok başka bir yer. Kudüs gezim sonrasında dönerken İsrailli askerler beni silahlarla uçaktan indirdiler. O sırada çocuklarım da yanımdaydı. Benimle beraber bir aile daha indirildi. 3- 4 saat bekletildik. Türk yetkililerle iletişime geçince bizden dolayı tüm uçak indirildi ve arama yapıldı. O zaman anladım onların hukuksuz ve zalim olduklarını. Her sokak başında bir silahlı İsrail askeri Filistinlilere tacizlerde bulununca gördüm acıyı. Bu zulmü ben de yaşamış oldum. Filistinlilere yapılanların tarifi bile yok. Mutlaka gidip görülmesi gereken, sahip çıkılması gereken bir yer. Şöyle diyebilirim: Japonya’ya gittim tekrar gider miyim? Gitmem. Ama Kudüs’e bir daha bir daha giderim” diye konuştu.