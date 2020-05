Başkan Işıksu: “Önceliğimiz toplum sağlığı”

Adapazarı Belediyesi yetkilileri etkili ve özverili çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Korona virüsün ülkede görülmesiyle önlemlerini ilk günden alan Adapazarı Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında, ilçenin her noktasında etkili ve özverili çalışmalar yapmaya devam ediyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Mutlu Işıksu, “Salgınla mücadelenin ilk gününden bugüne toplumumuzun sağlığı için gece gündüz durmaksızın çalışarak her alanda gayret sarf ediyoruz. Belediyemizin normal süreç proje çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, tüm mahallelerimiz, kamu kurumları, medya kuruluşları, eczaneler, taksi durakları vd. noktalarda etkin dezenfekte, esnaf ve hemşehrilerimize Ramazan ayı destekleri, sağlık çalışanlarımıza destekler, vatandaşımıza maske, eldiven ve dezenfektan ürünleri içeren hijyen paketleri desteği, pazar yerleri ve marketler başta olmak üzere sıkı denetim uygulamaları, Kaymakamlığımızla, Adapazarı Vefa Destek Grubumuz ile, muhtarlarımızla, STK’larımızla işbirliği uygulamaları ve sahipsiz hayvanları besleme çalışmaları olmak üzere her alanda önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Modern teçhizat, kapsamlı dezenfekte

Dezenfekte çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini aktaran Başkan Işıksu, “Her gün düzenli olarak mahallelerimiz başta olmak üzere insan hareketliliğinin ve yoğunluğunun çokça yaşandığı kamu kurumu ve kuruluşları, eczaneler, bankamatikler, otobüs ve taksi durakları, en sık kullanılan cadde ve sokaklar ile birlikte bir çok noktayı, gece gündüz çalışan ekiplerimizle, etkili ve özverili bir şekilde, Türkiye’de ilk olarak uyguladığımız modern teçhizatlarla dezenfekte ediyoruz. Daha temiz ve daha sağlıklı bir Adapazarı için sahada gereken tüm çalışmaları yaparak tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

Sıkı denetim devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı doğrultusunda, faaliyette olan kapalı pazaryerleri, marketler gibi alışverişin sık olduğu yerlerde toplum sağlığını korumak adına Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Polis ekipleri ortak çalışma yürütüyor. Çalışmaları yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Mutlu Işıksu, “Pazaryerleri ve marketler başta olmak üzere alışverişin yoğun yaşandığı noktaları sıkı denetim altına aldık. Kapalı pazaryerlerine giriş ve çıkışları tek noktaya çektik. Girişlerde yoğunluk yaşanmaması adına bekleme koridoru oluşturarak vatandaşlarımıza maske ve eldiven tedarik ettik. Sosyal mesafe kuralı ile virüse karşı 14 altın kuralın anonslarını sık sık yaparak uyarı işlemleri gerçekleştirdik. Bu zor dönemde kurallara gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı hemşehrilerimize ve esnafımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Salgın hala geçmiş değil, tedbirli olmaya devam edeceğiz, rehavete kapılmayacağız, toplum sağlığı her zaman önceliğimizdir” şeklinde konuştu.

Sosyal destekler artarak sürüyor

Karantina tedbirleri uygulanan sokaklarda yaşayan vatandaşlara karantina süresi boyunca destek verdiklerini ifade eden Başkan Işıksu, “Belediyemiz ve Adapazarı Vefa Destek Grubumuz iş birliği ile karantinada kalan ailelerin her gün market ve eczane gibi ihtiyaçlarını karşılayarak gıda dağıtımı yaptık. Karantina süresi boyunca vatandaşlarımızın her daim yanında olduk. Canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarımıza konaklama, ulaşım ve ihtiyaçları için destek verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Ayrıca Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin hızla tamamlanması için gerekli teknik araç ve operatör desteklerini sağladık. Salgına karşı mücadelede bizi en önde savunan, koruyup kollayan yüce gönüllü sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek, alkışlasak azdır” şeklinde konuştu.

Bin esnaf ve 12 bin aileye ramazan desteği

Salgınla mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Işıksu, “Bu zor günlerde, genelge kapsamında iş yerleri kapanan 1000 esnafımızla birlikte 12 bin ailemize Ramazan ayında, ilk aşamada desteğimizi verdik. Bizler bu topraklarda yetişmiş aynı kültürde yoğrulmuşuz. Bizim kültürümüzde esnaf ahidir, çarşı ve mahallelerimizin ağabeyidir, şehrimizin mayasıdır. İyiye ve doğruya vesile olan esnafımızla, tüm hemşehrilerimizle, hep birlikte, birlikte bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz. Adapazarı’mızı çok seviyoruz. Adapazarı’mızın ruhunu bilerek, insanına, tüm canlılarına, cennet doğasına kıymet vererek, kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışma sürecimizde hemşehrilerimizden ricamız, evlerinde kalıp tedbirli olmayı lütfen sürdürsünler. Adapazarı’mız için güzel günler inşallah bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.