Başkan Işık: "Belediye olarak 1,5 milyonun üzerinde maske ürettik"

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi’nin Korona virüs Covid-19 ile mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Işık, en son açıklanan verilere göre Kütahya’nın en az vaka görülen yedinci il olduğunu ve hiçbir belediye çalışanında virüs tespit edilmediğini belirtti.

Kütahya Belediyesi olarak 1.5 milyonun üzerinde maske ürettiklerini söyleyen Başkan Prof. Dr. Alim Işık, bu maskelerin 400 bin adedinin vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldığını, yaklaşık 550 bin adedinin ise Kütahya’daki bazı kamu kurum ve kuruluşlarına satışının gerçekleştirildiğini aktardı.

Işık, bunların yanında, 94 kurum ve kuruluşun tüm hizmet birimlerini düzenli olarak dezenfekte ettiklerini ekledi.