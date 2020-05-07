Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Belediye Başkanı Halil Başer Çavdarhisarlı vatandaşları ve Aizonai Antik Kenti’ni ziyarete gelmek isteyenleri uyardı.

Aizonai Antik Kenti’nin Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Saygıdeğer Çavdarhisarlı kardeşlerim. Pandemi salgını son dönemde çevre ilçelerimizde hızlı bir artış göstermiştir. İlçemizde Kaymakamlık, kolluk kuvvatlerimiz ve belediyemiz tarafından aldığımız sıkı tedbirler ve dezenfekte çalışmaları ile köylerimizde ve ilçe merkezimizde her hangi bir vaka yoktur. Bu dönem içerisinde mümkün olduğunca ilçe dışına çıkmamaya gayret edelim. Evde kalmaya ve devletimizin bizden istediği kurallara uyalım. İnşallah bu salgından kısa sürede ülkemiz ve ilimiz kurtulacaktır’’ dedi.