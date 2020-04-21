Başkan Gürkan’dan 23 Nisan mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığını ve ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu vurguladığı mesajında “TBMM, bağımsızlık ve egemenliğimizin, 23 Nisan Çocuk Bayramı ise geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın teminat altına alındığının bir nişanesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’ni açarak millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuştur. 23 Nisan bağımsızlık ve egemenlik demek, 23 Nisan millet ve halk iradesi demektir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının 100’üncü yıl dönümünü, dünyada büyük bir hızla yayılarak insanlığı tehdit eden korona virüs salgını dolayısıyla buruk bir şekilde kutlayacaklarını belirterek, “Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yıl dönümünü hüzünlü bir şekilde kutlamaktayız. İnşallah temennimiz odur ki bundan sonraki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ruhuna uygun bir şekilde coşku içerisinde milletçe kutlarız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yâd ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.