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Başkan Günel, Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:34
Başkan Günel, Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen iftara katıldı.


Kuşadası Cemevi’nde düzenlenen Matem Orucu’nun onuncu iftarında Başkan Ömer Günel’e, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İyi Parti İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Yusuf Atak, Özgür Batçıoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.


Alevi yurttaşların Matem Orucu İftarı’na eşlik etmekten onur duyduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Türkiye mozaiğinin önemli parçalarından olan Alevi yurttaşlarımız için büyük önem arz eden böyle bir güne dahil olmak istedik. Kerbela’dan yakın geçmişimize kadar yaşanan acıların bir kez daha yaşanmaması en büyük temennimiz. Alevi yurttaşlarımızın her zaman yanındayız. İnançlarına ve ibadetlerine saygımız sonsuz. Sofralarını bizlere açtıkları için Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Yönetimine teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:34
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