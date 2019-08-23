Başkan Günel; “Kentimize katma değer sağlayacak her projenin destekçiyiz“

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, son günlerde sosyal medya platformlarında yer alan “Kuşadası Belediyesi’nin, ilçede Adnan Menderesi Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisesinin kurulmasına karşı olduğu” yönündeki söylemler üzerine bir açıklama yaptı.

Başkan Ömer Günel, oluşturulmak istenen algının tersine ADÜ Devlet Konservatuvarı Lisesinin kurulmasına karşı olmadıklarını, bu konuda iletişime hazır bulunduklarını belirtti. Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediye Başkanı olarak kentimize katma değer sağlayacak her türlü projeye destek vermek için çalışıyoruz. Ben Kuşadası’nda ADÜ Devlet Konservatuvarının lise bölümünün kurulmasına asla karşı değilim ve bunu engelleyecek bir tutum içine girmem de mümkün değil.Bunun en önemli göstergelerinden biri de içinde bulunduğumuz mali borç yüküne rağmen ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulunun 4795 TL’lik bina kirasını her ay düzenli olarak ödememizdir. Seçimlerden hemen önce 27 Mart tarihinde, henüz açılmayan bir okul için aylığı 15 bin TL olarak 10 yıllık kira protokolü yapılmış. Ben Kuşadası Belediye Başkanı olarak kamunun haklarını korumakla yükümlüyüm. Henüz resmi olarak kurulmamış olan bir okulun yıllık 180 bin TL kira bedelini kabul etmem elbette ki mümkün değildir” dedi.

Başkan Ömer Günel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuşadası Belediyesi olarak ADÜ Devlet Konservatuvarı Lisesinin ilçemizde kurulması için her türlü desteği verdik. Ancak konunun muhatabı olan sayın rektör, tüm girişimlerimize rağmen tarafımıza yanıt vermediği gibi iletişim kanallarını da kapattı. Konservatuvar Lisesinin kuruluşu ve devamlılığı sürecinde biz her türlü desteği vermeye hazırız. Ancak sayın rektörün Kuşadası’nda konservatuvar bölümlerinin kurulması için iradesini ortaya koyması gerekmektedir.”