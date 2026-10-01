Başkan Gülpınar: 'Şanlıurfa'da tarihle teknoloji aynı sahnede buluşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda başladı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa milletvekilleri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda davetli katıldı.

GÜLPINAR: “GEÇMİŞİMİZLE GELECEĞİMİZ BURADA BULUŞUYOR”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, açılış programında yaptığı konuşmada TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da düzenlenmesinin kent açısından önemine dikkat çekti.

Şanlıurfa’nın binlerce yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en eski izlerini taşıdığını belirten Gülpınar, kentin aynı zamanda ilim ve irfan merkezi olduğunu vurguladı.

Gülpınar, Harran’da yüzyıllar önce astronomi ve matematik alanında önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, “Bugün aynı gökyüzünün altında, bu kez geleceğin teknolojilerine bakıyoruz. Geçmişimizle geleceğimiz burada birbirine yabancı değil.” dedi.

Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğunu belirten Gülpınar, gençlerin merakını desteklemenin ve onlara yeni imkanlar sunmanın önemine değindi.

TEKNOFEST’in gençlere yalnızca teknolojiyi tanıtmakla kalmadığını ifade eden Gülpınar, festival kapsamında gençlerin üreten insanlarla tanıştığını, projeleri incelediğini, yarıştığını ve yeni fikirler geliştirdiğini söyledi.

Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak festivalin kentte en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve şehir içi hazırlıklarda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, organizasyonun kentin tarihini, kültürünü, müziğini ve mutfağını tanıtmak açısından da önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Festivalin açılışı, protokol üyelerinin hep birlikte kırmızı butona basmasıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri halay çekerek festival coşkusuna ortak oldu.

GÖKTE HEYECAN, YERDE TEKNOLOJİ ŞÖLENİ

30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında çeşitli hava gösterileri, sergiler, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon alanları ve bilim şovları ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalde 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri de yapılacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra savaş uçaklarının gösteri uçuşları da Şanlıurfa semalarında gerçekleştirilecek.

ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile milli kara ve deniz araçları da festival alanında sergilenecek.

Ziyaretçiler ayrıca planetaryum, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli araç sergileri, fuar etkinlikleri ve öğrencilere yönelik ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim alanından yararlanabilecek.

Bugüne kadar düzenlenen TEKNOFEST etkinliklerinde yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festival, Şanlıurfa’da da 5 gün boyunca her yaştan ziyaretçiyi teknoloji ve havacılıkla buluşturacak.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST Güneydoğu’ya giriş için çevrim içi kayıt yaptırılması gerekiyor.