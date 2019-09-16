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Başkan Güder, özel çocuklara aşure ikramında bulundu

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Muharrem Ayı dolayısıyla bünyesinde öğrenim ve tedavi gören özel çocuklar ve ailelerine yönelik aşure etkinliği düzenlendi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:44
Başkan Güder, özel çocuklara aşure ikramında bulundu

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Muharrem Ayı dolayısıyla bünyesinde öğrenim ve tedavi gören özel çocuklar ve ailelerine yönelik aşure etkinliği düzenlendi.


Aşure etkinliği dolayısıyla, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam, kurumda öğrenim ve tedavi gören özel gereksinimi olan çocuklar ve aileleri katıldı.


Aşure etkinliğini geleneksel hale getireceklerini belirten Kurum Müdürü Serdar Gündoğdu, “Aşure paylaşmaktır, dayanışmadır, sevgidir. Biz de Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi olarak aşuremizi bu duygularla kardık. Bu güzel duyguları öğrenci ve ailelerimiz ile birlikte hissetmenin mutluluğunu yaşadık. Kuruluş münasebetimiz den dolayı bu yıl ilkini düzenledik. Bundan sonra aşure etkinliğimizi inşallah geleneksel hale getireceğiz” şeklinde konuştu.


Aşure etkinliğine katılan Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Malumunuz Muharrem ayındayız. Bugün Engelsiz Yaşam Merkezimizde özel kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız ile birlikte, Aşureyi beraber yemek için bir araya geldik.Bu birliktelikten dolayı çok mutlu olduk. Aşure ve Muharrem’den bahsederken, özellikle İslam tarihinde iki önemli nokta önümüze çıkıyor. Önemli noktalardan bir tanesi, birlik ve beraberliktir. İnsanlığın ve insanın zahmetten kurtuluşu olarak Muharrem ayını ifa ediyoruz. Diğer öne çıkan nokta ise hepimizin malumu İslam tarihinde maalesef teessüf ve hüzünle Kerbela olaylarının Muharrem ayında yaşanmış olmasıdır. Bu yönü ile Muharrem’in Kerbela yönü ile değil de, birlik ve beraberliğin yine sıkıntılardan bir kurtuluşun olmasını temenni ediyorum” ifadesinde bulundu.


Daha sonra ise Osman Güder Özel çocuklarla hatıra fotoğrafı çekerek beraber aşure yediler.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:44
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